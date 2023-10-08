Происшествия
сегодня, 20:10
Мэр города сообщила о падении 21 дерева и ветвей в Липецке
Пострадали 11 автомобилей
Мэр Липецка сообщила в соцсетях о последствиях сегодняшней непогоды.
«По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток. Повреждено 11 автомобилей, детская площадка и забор частного дома. Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь.
Дежурные бригады в круглосуточном и усиленном режиме занимаются уборкой упавших деревьев. Энергетики продолжают устранять причины отключения электричества из-за непогоды.
Информацию о поваленных деревьях или отключении света вы можете передать в ЕДС по номеру: 88004504848. Если дерево повалено на территории многоквартирного дома, то сообщать необходимо в свою управляющую компанию.
Понимаю, что необходимо ужесточать регламент и сокращать сроки по сносу аварийных деревьев. Завтра проведу совещания с представителями управления главного смотрителя и УК», написала Евгения Уваркина.
Фото: t.me/uvarkina_evgenia
«По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток. Повреждено 11 автомобилей, детская площадка и забор частного дома. Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь.
Дежурные бригады в круглосуточном и усиленном режиме занимаются уборкой упавших деревьев. Энергетики продолжают устранять причины отключения электричества из-за непогоды.
Информацию о поваленных деревьях или отключении света вы можете передать в ЕДС по номеру: 88004504848. Если дерево повалено на территории многоквартирного дома, то сообщать необходимо в свою управляющую компанию.
Понимаю, что необходимо ужесточать регламент и сокращать сроки по сносу аварийных деревьев. Завтра проведу совещания с представителями управления главного смотрителя и УК», написала Евгения Уваркина.
Фото: t.me/uvarkina_evgenia