Происшествия

сегодня, 20:10

Мэр города сообщила о падении 21 дерева и ветвей в Липецке

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#ветер #падение деревье
Мэр города сообщила о падении 21 дерева и ветвей в Липецке

Пострадали 11 автомобилей

Мэр Липецка сообщила в соцсетях о последствиях сегодняшней непогоды.

 «По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток. Повреждено 11 автомобилей, детская площадка и забор частного дома. Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь. 

Дежурные бригады в круглосуточном и усиленном режиме занимаются уборкой упавших деревьев. Энергетики продолжают устранять причины отключения электричества из-за непогоды.

Информацию о поваленных деревьях или отключении света вы можете передать в ЕДС по номеру: 88004504848. Если дерево повалено на территории многоквартирного дома, то сообщать необходимо в свою управляющую компанию.

Понимаю, что необходимо ужесточать регламент и сокращать сроки по сносу аварийных деревьев. Завтра проведу совещания с представителями управления главного смотрителя и УК», написала Евгения Уваркина.

Фото: t.me/uvarkina_evgenia
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#ветер #падение деревье

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