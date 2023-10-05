Общество

32 минуты назад

Треть трат на платные услуги в Липецкой области приходится на ЖКХ

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#статистика
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Треть трат на платные услуги в Липецкой области приходится на ЖКХ

Почти 60,58 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-августе – в сопоставимых ценах на 1,1% меньше, чем за восемь месяцев 2022 года, сообщает Липецкстат.

Традиционно основная доля пришлась на услуги жилищно-коммунального хозяйства (30% от общего объема), транспортные составили 15%, бытовые – 14%, телекоммуникационные – 13%, медицинские – 12%, услуги системы образования – 6%.

На бытовые услуги жители региона потратили за восемь месяцев 8,7 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг остался на уровне соответствующего периода предыдущего года. Здесь 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23 - по ремонту и строительству жилья и других построек, по 12% приходится на ритуальные услуги, парикмахерские и косметические услуги.
1 80
#статистика
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Комментарии (1)

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Копец

7 минут назад
Ща, Квадра принесёт счета за тепло - упаритесь платить, а там и другие подтянутся с повышенными тарифами, и будет на коммунальные услуги убегать из дохода уже не треть, а половина, зарплаты то не повышаются или повышаются на копейки - доходы не успевают за расходами.
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