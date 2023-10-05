Две женщины пострадали в столкновении автомобилей на улице Папина

Движение по улице Папина затруднено.

Утром 5 октября на улице Папина в Липецке столкнулись автомобили «Рено» и «Митсубиси». Обе машины получили серьезные повреждения. Проезд по улице затруднен.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, причиной столкновения стало нарушение очередности проезда. 58-летний водитель «Рено» выезжал из двора на улицу Папина в сторону Водопьянова. Один ряд его пропустил, а 48-летняя женщина за рулем «Митсубиси» решила не ждать и пошла на обгон.— В аварии получили травмы 29-летняя пассажирка автомобиля «Митсубиси» и 46-летняя пассажирка «Рено», — рассказали в полиции.