Происшествия

50 минут назад

Две женщины пострадали в столкновении автомобилей на улице Папина

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#авария #ДТП
Две женщины пострадали в столкновении автомобилей на улице Папина

Движение по улице Папина затруднено.

Утром 5 октября на улице Папина в Липецке столкнулись автомобили «Рено» и  «Митсубиси». Обе машины получили серьезные повреждения. Проезд по улице затруднен. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.  58-летний водитель «Рено» выезжал из двора на улицу Папина в сторону Водопьянова. Один ряд его пропустил, а 48-летняя женщина за рулем «Митсубиси» решила не ждать и пошла на обгон. 

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—  В аварии получили травмы 29-летняя пассажирка автомобиля «Митсубиси» и 46-летняя пассажирка «Рено», — рассказали в полиции.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Ромео78

8 минут назад
Вот даже не удивился кто всё это устроил, зазубрила ПДД, а что есть ещё человеческие правила ей видно не сказали...
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Зоркий глаз

28 минут назад
Почему в результате столкновения две пассажирки получили автомобили? Это компенсация такая?
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