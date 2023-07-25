Происшествия
сегодня, 14:24
Администрация Липецка потребует с испортившего забор водителя компенсировать ущерб
«Лада Гранта» повредила забор сегодня ночью.
Сегодня около двух часов ночи в районе Тракторного у известковых проходных «Лада Гранта» врезалась в металлическое дорожное ограждение. По предварительным данным, водитель с места происшествия скрылся.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, мэрия намерена потребовать с испортившего забор автомобилиста компенсировать причинённый ущерб.
Металлическое ограждение — относительно новое, оно было установлено в октябре 2022 года.
Во сколько обойдётся восстановление забора, пока ещё не подсчитали.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, мэрия намерена потребовать с испортившего забор автомобилиста компенсировать причинённый ущерб.
Металлическое ограждение — относительно новое, оно было установлено в октябре 2022 года.
Во сколько обойдётся восстановление забора, пока ещё не подсчитали.
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