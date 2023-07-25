Происшествия

сегодня, 14:24

Администрация Липецка потребует с испортившего забор водителя компенсировать ущерб

6 879
#ДТП
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Администрация Липецка потребует с испортившего забор водителя компенсировать ущерб

«Лада Гранта» повредила забор сегодня ночью.

Сегодня около двух часов ночи в районе Тракторного у известковых проходных «Лада Гранта» врезалась в металлическое дорожное ограждение. По предварительным данным, водитель с места происшествия скрылся.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, мэрия намерена потребовать с испортившего забор автомобилиста компенсировать причинённый ущерб.

Металлическое ограждение — относительно новое, оно было установлено в октябре 2022 года.

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Во сколько обойдётся восстановление забора, пока ещё не подсчитали. 
6 879
#ДТП
2

Комментарии (6)

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Депутат

12 минут назад
Так ведь ещё один забор автобусник разнёс у рынка, кто из них на первом месте по убыткам? Правда у рынка кто-то подсуетился и уже наверняка остатки забора снёс в скупку. Тоже ведь вор!
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Администрация

24 минуты назад
Возмещайте всём ремонт подвески авто, вы своими ямами все машины раздолбали!
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превед-правовед

25 минут назад
Правовед, ну если водителю "непонятно где" забор, то его надо лишать водительских прав. на проезжей части забора там нет.
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Правовед

32 минуты назад
А водителю надо с администрации потребовать компенсацию за порчу его авто расставленными непонятно для чего и непонятно где заборами.
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Сокол

59 минут назад
3000 руб Не больше
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Гоша

сегодня, 14:57
Я думаю миллион, не меньше. У мерии все лакшри. Скамейки по 300, урны по 20 тысяч
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