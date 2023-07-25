«Лада Гранта» протаранила забор

ДТП случилось ещё ночью в районе Тракторного, и сейчас машина так и стоит на том же месте.

Сегодня около двух часов ночи в районе Тракторного у известковых проходных «Лада Гранта» врезалась в металлическое дорожное ограждение. По предварительным данным, водитель с места происшествия скрылся.По сообщению очевидцев, сейчас машина так и стоит на том же месте.— Сотрудники Госавтоинспекции по городу Липецку проведут проверку по факту этого происшествия, будет дана правовая оценка действиям водителя, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.