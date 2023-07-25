Происшествия

сегодня, 11:20

«Лада Гранта» протаранила забор

11 1279
#ДТП
1
«Лада Гранта» протаранила забор

ДТП случилось ещё ночью в районе Тракторного, и сейчас машина так и стоит на том же месте.

Сегодня около двух часов ночи в районе Тракторного у известковых проходных «Лада Гранта» врезалась в металлическое дорожное ограждение. По предварительным данным, водитель с места происшествия скрылся.

По сообщению очевидцев, сейчас машина так и стоит на том же месте.

— Сотрудники Госавтоинспекции по городу Липецку проведут проверку по факту этого происшествия, будет дана правовая оценка действиям водителя,  — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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Фото - vk.com/id183285476

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11 1279
#ДТП
1

Комментарии (11)

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Бим

18 минут назад
не врезался, а припарковался и пошел на работу
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Может

28 минут назад
Не выдавать, ещё людям с плохим зрением запретить ходить?
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И смех, и грех

29 минут назад
Не выдавать, а алканам с хорошим зрением выдавать?
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454987

35 минут назад
И каким требованиям безопасности отвечает данное ограждение?
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Не выдавать

51 минуту назад
права людям с плохим зрением .
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ты

53 минуты назад
я, ... купи себе другие очки или медсправку
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54 минуты назад
Забор только зря вязали. Испортили вид.
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Ванька Грозный

59 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Забор

сегодня, 11:47
я, да потому что в сумерки и темное время суток нужно меньше пить
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Прохожий Валера

сегодня, 11:37
Забор в реанимации...
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