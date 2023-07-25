Происшествия
сегодня, 11:20
«Лада Гранта» протаранила забор
ДТП случилось ещё ночью в районе Тракторного, и сейчас машина так и стоит на том же месте.
Сегодня около двух часов ночи в районе Тракторного у известковых проходных «Лада Гранта» врезалась в металлическое дорожное ограждение. По предварительным данным, водитель с места происшествия скрылся.
По сообщению очевидцев, сейчас машина так и стоит на том же месте.
— Сотрудники Госавтоинспекции по городу Липецку проведут проверку по факту этого происшествия, будет дана правовая оценка действиям водителя, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - vk.com/id183285476
По сообщению очевидцев, сейчас машина так и стоит на том же месте.
— Сотрудники Госавтоинспекции по городу Липецку проведут проверку по факту этого происшествия, будет дана правовая оценка действиям водителя, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - vk.com/id183285476
Комментарии (11)
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Бим
Может
И смех, и грех
454987
Не выдавать
ты
1й
Ванька Грозный
Забор
Прохожий Валера