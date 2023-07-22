Первушин дожал «суровых челябинских парней» заменами

Футболисты «Металлурга» наконец-то забили первый гол и одержали первую победу в чемпионате-2023/24.

На своём поле «сталевары» выиграли у «Челябинска», забив мяч ближе к концу встречи. На 77-й минуте своим первым же касанием после выхода на замену судьбу встречи решил 20-летний полузащитник Сергей Мосиян (на фото).

В стартовом составе нашей команды произошли лишь два изменения по сравнению с проигранным неделю назад матчем в Новосибирске (0:1): в ворота вместо Александра Кобзева встал Максим Матюша, а поддерживать с правого фланга выдвинутого вперёд Максима Григорьева вышел не Кирилл Жуковский, а Михаил Заботкин, который в итоге проделал чуть ли не самый большой в команде объем беговой работы.

Уральцы тоже проиграли первую встречу чемпионата с минимальным счётом – дома пермскому «Амкару», выпустили на поле 6 новых футболистов, с первых минут на поле появились центральный защитник Алексей Никитенков и хавбек Дмитрий Великородный – полтора года назад они пытались спасти «Металлург» от вылета из первой лиги.

Оба сразу оказались в центре внимания. Никитенков – тем, что уже на 2-й минуте сделал крайне неудачный пас назад своему вратарю и этим чуть было не воспользовался выступивший в роли «стервятника» Заботкин – мяч с большим трудом выцарапал вратарь Сергей Глазков.

А «Велик» (прозвище футболиста) рвал и метал возле наших ворот. На 7-й минуте он в борьбе вырвал, казалось, безнадёжный мяч на левом фланге, сместился в центр и пробил – чуть выше.

Гости владели преимуществом в первом тайме, причём казалось, что они смогут не просто победить, а обеспечат разницу в 2-3 мяча. Уже на 9-й минуте обязан был забивать Рустам Визитдинов, но его кручёный удар под перекладину в высоком прыжке сумел парировать Матюша – сэйв матча!

На 13-й минуте после розыгрыша углового и подбора на линии штрафной смачно приложился Великородный – вновь выше. Спустя ещё 7 минут гости закружили головы липецким защитникам 11-ю точными передачами подряд, но выведенный на улар Владимир Ульяновский не попал в ближний угол.

Первый наш удар в створ ворот случился только на 32-й минуте: Алексей Рыбин выполнил навес с углового, Максим Григорьев выпрыгнул и пробил головой, но вратарь всё контролировал.

Во втором тайме игра выровнялась, моментов стало меньше, а борьбы больше. Что не нравилось обоим тренерам, ведь у каждого из них подопечные не забили уже три тайма подряд с учётом прошлых игр.

Наставник «Челябинска» Вадим Панов, известный по работе в ФНЛ («Акрон», «Волгарь»), произвёл тройную замену на 69-й минуте, освежив почти всю атакующую линию. На поле, в частности, вышел известный нападающий Илья Карпук («Енисей», ивановский «Текстильщик», ульяновская «Волга»).

Первушин ответил на 75-й минуте своим ходом, и тоже тройным. И тоже в линии атаки. С поля ушли оба Максима – Григорьев и Болдырев, а центрального полузащитника Евгения Ушакова сменил дебютант команды Никита Дорофеев, перешедший из Медиалиги только на этой неделе. Говорить что-либо о Дорофееве пока рано, он отметился лишь желтой карточкой, в отд две другие перестановки оказались более продуктивными.

Прошло лишь две минуты, как один из «джокеров» Денис Сёмин откликнулся на заброс из глубины от Дмитрия Пахомова и покатил мяч в центр на свеженького Мосияна. Тот с линии штрафной нашёл возможность пробить с левой ноги. Глазков мог спасти, но не справился с ударом в противоход – 1:0.

«Челябинск» пытался спастись. Три атаки гости завершили ударами по воротам, но не хватило точности.

Первушин на последних минутах вместо захромавшего хавбека Пахомова выпустил профессионального разрушителя центрального защитника Николая Смирных – так хотелось сохранить победный счёт. Гости же сами облегчили задачу «Металлургу». На второй из 5-ти компенсированных минут 21-летний лимитчик Никита Першин прыгнул в ноги сопернику, за что увидел перед собой вторую жёлтую карточку, переросшую в удаление.

Несмотря на то, что «Челябинск» владел мячом 60% против 40% у «Металлурга», и нанёс в два раза больше ударов по воротам – 11 против 5, победу праздновали липчане.

Теперь Первушина и Ко, которые после 2-х туров расположились на 6-м месте, ждут два матча на выезде – 29 июля в Перми с «Амкаром» и 5 августа в Москве с «Чертаново».