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сегодня, 10:17
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Интернет-знакомство оставило 50-летнюю липчанку без 2,3 миллиона рублей

Деньги она брала в кредит и занимала у знакомых.

В липецкий отдел полиции № 4 обратилась 50-летняя горожанка, которая хотела заработать на инвестициях и лишилась 2,3 миллиона рублей. А началось всё летом этого года со знакомства в интернете.

«Новый виртуальный знакомый вошёл в доверие и рассказал, что знает способы инвестирования с высокой доходностью без специальных навыков. Сначала липчанка инвестировала 21 тысячу рублей — деньги она просто перевела с карты на карту и дальше следила за своим инвестпортфелем в специальном приложении. Увидев прибыль в тысячу рублей, она вывела её. Так липчанка убедилась в том, что инвестиции работают, и перевела неизвестным ещё 475 тысяч рублей. С этой суммы она заработала и вернула на свой счёт ещё 14 тысяч. А потом женщина оформила кредитную карту и перевела 400 тысяч рублей на свой инвестиционный счёт. Однако вывести прибыль в этот раз не получилось», — сообщает УМВД России по Липецкой области.

После этого женщину убедили заплатить за обязательную страховку. Для этого она взяла у знакомых и родственников около 470 тысяч рублей и оформила кредит ещё на 580 тысяч рублей. Все эти деньги липчанка перевела лжеброкерам.

Но с неё стали требовать ещё большие суммы под новыми предлогами. Тогда женщина и обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
В сбере
3 минуты назад
можно купить акции Лукойла, Новотека, Черкизово и Химпрома. Примерно за 10 лет вырастают в 3 раза.
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оптимист
16 минут назад
вот что любовь делает!
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Серрая Воррона
24 минуты назад
Ну и кто воррррона???
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Да ужжжж
41 минуту назад
Дали за травку и...... Никому не верь и себе не верь через раз.
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Профессор
52 минуты назад
Ну 15-шку ведь заработала! Если жадность у бабенки проснулась, кто виноват? В МММ нежадные тоже хорошо заработали - кто на сапоги, а кто и на квартиру в Москве и в Питере. Это жадные ВСЁ потеряли. Главное - вовремя остановиться.
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Виктор
сегодня, 11:06
Когда же наконец люди поймут что на мертвом фондовом рынке не может быть прибыли
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