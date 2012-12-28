Интернет-знакомство оставило 50-летнюю липчанку без 2,3 миллиона рублей

Деньги она брала в кредит и занимала у знакомых.

В липецкий отдел полиции № 4 обратилась 50-летняя горожанка, которая хотела заработать на инвестициях и лишилась 2,3 миллиона рублей. А началось всё летом этого года со знакомства в интернете.«Новый виртуальный знакомый вошёл в доверие и рассказал, что знает способы инвестирования с высокой доходностью без специальных навыков. Сначала липчанка инвестировала 21 тысячу рублей — деньги она просто перевела с карты на карту и дальше следила за своим инвестпортфелем в специальном приложении. Увидев прибыль в тысячу рублей, она вывела её. Так липчанка убедилась в том, что инвестиции работают, и перевела неизвестным ещё 475 тысяч рублей. С этой суммы она заработала и вернула на свой счёт ещё 14 тысяч. А потом женщина оформила кредитную карту и перевела 400 тысяч рублей на свой инвестиционный счёт. Однако вывести прибыль в этот раз не получилось», — сообщает УМВД России по Липецкой области.После этого женщину убедили заплатить за обязательную страховку. Для этого она взяла у знакомых и родственников около 470 тысяч рублей и оформила кредит ещё на 580 тысяч рублей. Все эти деньги липчанка перевела лжеброкерам.Но с неё стали требовать ещё большие суммы под новыми предлогами. Тогда женщина и обратилась с заявлением в полицию.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.