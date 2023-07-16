Капитана и липчан поздравить не удалось: «Металлург» устроил треш в концовке первой игры сезона

В компенсированное время липчане организовали в своей штрафной "день открытых дверей", в итоге у соперника отличился защитник, который до этого не забивал ни разу в жизни.

«Металлургу» не удалось с победы начать новый сезон: более того, липецкие футболисты в Новосибирске не удержали и ничью, пропустив мяч уже в компенсированное время – 0:1.

На поле у «Металлурга» разом вышли шестеро новичков, что говорит о том, что выполнить первую часть «первой лиги за два года» - сформировать костяк ещё в прошлом сезоне липчанам не удалось. Посмотрим, как будет со второй частью – выходом в первую лигу/ФНЛ по итогам текущего сезона.

Напомним, что турнир теперь стал многоступенчатым. Чтобы продолжать бороться за повышение в классе, «сталеварам» необходимо к концу осени финишировать среди 4-х сильнейших команд «Серебряной группы», чтобы весной перейти в «Золото». К слову, точно такие же задачи ставит перед собой и Новосибирск.

Ливень, обрушившийся на Новосибирск перед игрой, не стал серьезной проблемой. Поле на стадионе «Спартак» - искусственное, быстро впитало влагу и было лишь немного скользким. Вдобавок ещё в начале первого тайма дождь словно пожалел участников матча и прекратился.

У «сталеваров» была дополнительная мотивация – поздравить с днём рождения своего капитана и лучшего игрока прошлого сезона по опросу GOROD48 среди самих футболистов Романа Войделя (на верхнем фото слева). Футбольному «аксакалу» исполнилось уже 38 лет.Увы, но поздравить его победой не удалось, как и всех липчан - с Днём города.



День рождения в день игры отмечал и главный арбитр Андрей Фисенко из Владивостока, причём он младше Войделя на один год. На 16-й минуте гости принялись задавать ему вопросы: мяч попал в руку нашего Алексея Рыбина в штрафной, но арбитр посчитал, что рука находилась в неестественном положении и назначать пенальти не стал.



Судья простил Рыбина за игру рукой



«Металлург» долго не мог организовать ответ, да и вообще слабо сыграл в атаке. За все 90 минут липчане умудрились нанести лишь один (!) удар в створ чужих ворот, когда в середине второго тайма с 17-ти метров к мячу приложился «опорник» Евгений Ушаков. Но сложностей у вратаря Максима Киселёва не возникло.

«Новосибирск» тоже долго не блистал большим количеством моментов, но всё же создалось впечатление, что новый главный тренер Алексей Медведев, у которого тоже сменилась половина состава, изучил свою команду лучше. По крайней мере, почти все замены, которые он делал, приводили к усилению игры хозяев и, в конце концов, помогли дожать «Металлург».



Даже экс-форвард сборной России Максим Григорьев 9слева) сегодня потерялся на бескрайних просторах Сибири



На 73-й минуте один из вышедших на замену Даниил Коноплёв после прострела с фланга уже по большому счёту проверил реакцию Александра Кобзева – наш вратарь в броске отразил удар в упор. Правда, арбитр зафиксировал положение «вне игры», но скорее всего оно было у футболиста, прибежавшего на добивание, а если бы удар у Коноплёва прошёл, гол мог быть засчитан.

«Металлург» оборонялся и дотерпел до последней минуты, хотя было заметно, что с каждым мгновением играть нашим всё тяжелее. Арбитр добавил три минуты и именно они вместили в себя больше событий, чем вся предыдущая игра. Увы, вся жара прошла именно у наших ворот.

Сначала Константин Попов (вышел на замену) из пределов штрафной закручивал мяч в дальнюю «девятку» и просчитался лишь на несколько сантиметров. Следом всё тот же Коноплёв (вышел на замену) смачно с левой ноги приложился издали – мяч со звоном отразила штанга. Прошло меньше минуты и опытный 33-лйтний Максим Житнев подкараулил отскок на границе штрафной и пробил мимо Кобзева, но на пути мяча встал защитник Александр Крикуненко.



Герой матча Ларенц против Рыбина



Трёх явных голевых моментов в компенсированное время хозяевам показалось мало и они сумели создать четвертый, победный. Долгий розыгрыш мяча на нашей половине поля, которому в обороне пытались противостоять уже все 11 «сталеваров», привёл к подаче Егора Глухова (вышел на замену) и невероятному удару защитника Вячеслава Ларенца из района 11-метровой отметки. Сибиряк умудрился пробить … затылком (!), а мяч по невероятной траектории влетел в верхний угол ворот. Кобзев чуть-чуть не дотянулся…



Любопытно, что 28-летний Ларенц , почти всю карьеру проведший в Новосибирске, забил свой… первый мяч в профессиональном футболе!

- Я поменялся местами с полузащитником и пошёл вперёд. Должно же было хоть когда-либо повезти! – сказал герой матча после финального свистка, - И оказался в нужное время в нужном месте! Нам была очень важна победа, ведь с неё и надо стартовать в сезоне серьёзному клубу!

Липчан же ждёт дорога домой, работа над ошибками и слудующая игра уже через шесть дней. 22 июля в Липецк приедет «Челябинск».

ФК «Новосибирск» - «Металлург» - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Ларенц, 90+3.

«Новосибирск»: 35. М.Киселёв. 92. Хайруллов. 44. Ларенц. 25. Ал-й Соловьёв-мл. 21. Макурин. 22. Нарылков (к) (11. Глухов, 79). 8. Малеев (17. Бамматгереев, 61). 18. Шалаев (77. Коноплёв, 70). 88. В.Тюрин (10. Н.Рожков, 79). 70. Бахарев (24. К.Попов, 61). 9. Житнев.

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 2. Елеев. 3. Поликутин. 5. Крикуненко. 20. Войдель (к). 22. Рыбин. 13. М.Болдырев (17. Мосиян, 80). 8. Д.Пахомов. 15. Е.Ушаков. 9. Жуковский (11. Заботкин, 46). 10. М.Григорьев (7. Д.Сёмин, 67).

Предупреждения: Шалаев, 18. Нарылков, 45. Бахарев, 55. Заботкин, 86.

Судьи А.Фисенко (Владивосток), Д.Лысенко (Благовещенск), Д.Маликов (Новоалтайск). Инспектор В.Аржанцев (Рубцовск). Делегат М.Шаров (Санкт-Петербург).

16 июля. Новосибирск. Стадион «Спартак». 2800 зрителей.

Голевые моменты: 5-0. Удары (в створ): 12 (4, 1 штанга) - 3 (1). Угловые: 5 - 1. Офсайды: 1 - 0. Фолы: 15-8. Владение мячом (%): 60 - 40.



Фото ФК "Новосибирск"

