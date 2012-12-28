Липчанин пришёл проведать родственника и обнаружил в туалете его труп

Основная версия происшествия — сведение счётов с жизнью.

20 октября в туалете квартиры на улице Космонавтов было обнаружено тело 62-летнего мужчины. Основная версия происшествия — сведение счётов с жизнью. Мужчина страдал психическим заболеванием и ранее высказывал подобные мысли.Липчанин жил один. Тело обнаружил родственник, который пришёл его проведать.