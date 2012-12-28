Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина
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Происшествия
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35 минут назад
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Липчанин пришёл проведать родственника и обнаружил в туалете его труп
Основная версия происшествия — сведение счётов с жизнью.
Липчанин жил один. Тело обнаружил родственник, который пришёл его проведать.
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