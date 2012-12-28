Липецкая вечЁрка: обгоревшая пара, труп в туалете и четырехглазый светоф

Сегодня, 21 октября, в ожоговый центр госпитализировали пару, непонятно как загоревшуюся, липчанин нашел труп родственника в туалете, и на площади Франценюка заработал четырехглазый светофор.