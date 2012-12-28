Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
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Общество
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сегодня, 20:26
Липецкая вечЁрка: обгоревшая пара, труп в туалете и четырехглазый светоф
Сегодня, 21 октября, в ожоговый центр госпитализировали пару, непонятно как загоревшуюся, липчанин нашел труп родственника в туалете, и на площади Франценюка заработал четырехглазый светофор.
Липчанка рассказала врачам, что облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг сожитель. Но тот утверждает, что подруга загорелась сама, а он, напротив, её тушил.
Врачи называют состояние женщины крайне тяжёлым и борются за ее жизнь.
А полицейские начали проверку по факту возгорания двух человек.
Стоит добавить, что случаи поджогов людей в Липецкой области уже были. Не так давно 37-летнего жителя села Фащёвка Грязинского округа осудили на четыре года строгого режима за то, что он избил и поджег 48-летнюю женщину, которая сделала ему замечание после того, как он ударил по лицу ее подругу.
«Ну это уж совсем никуда не годится, алкоголь — это яд, от алкоголя деревни горят», — заявила Нонка.
Накануне липчанин пришел в гости к родственнику, который жил на улице Космонавтов, и обнаружил его тело в туалете.
У полиции основная версия — сведение счётов с жизнью. 62-летний мужчина страдал психическим заболеванием и ранее высказывал подобные мысли.
Новость подвигла комментаторов GOROD48 поднять пенсионную тему.
«От такой жизни собачьей, цифровой жить не хочется. Особенно, если болеешь серьёзно. А на пенсию простого смертного особо не очень живётся. Мы же не госслужищие и не чиновники, у которых пенсия по 50 тысяч. И всякие льготы. Свои врачи и свои директора гастрономов. Им жить неплохо», — считает комментатор.
«Это только у больших чиновников, большая пенсия, их мало. А мелкие и средние — рабочие лошадки, имеют много работы, в том числе внеурочной, небольшую зарплату и маленькую пенсию, льгот никаких и нет ни «своих» врачей, ни «своих» директоров гастрономов. Вы в прошлом веке застряли, милейший. В гастрономах сейчас всё и всем по одной цене в свободном доступе», — ответил Ну.
«Хорошие пенсии у сталеваров, крановщиц, маляров, которые много и плодотворно трудились и платили большие налоги, а также у людей, которые работали в районах Крайнего Севера и Заполярья. Можно поехать работать в Москву, снять за большие деньги жильё, и потом всю жизнь платить ипотеку, работая по 12 часов в день, без выходных, отказывая себе во всем. И тоже заработать нормальную пенсию. Что человек за свою жизнь заработал, то и получил. И никак не иначе», — написала Гостья.
На площади Франценюка в Липецке заработали четырехглазые светофоры. Четвертый глаз — бело-лунный предупреждает водителей, что при повороте направо на улицу Парковую и в сторону парка Металлургов, они должны пропустить пешеходов.
В Липецке такие светофоры уже установлены на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов. А впервые они появились в Москве шесть лет назад в качестве эксперимента. С 2023 года такой вариант светофора закреплен в ПДД.
«Спасибо ребятам, которые стараются для нас, но от этого лихачей меньше не будет», — написал комментатор.
«Липецкие водители готовы и на обычном переходе проехать по ногам, культура вождения отсутствует напрочь, особенно дети, которым родители без ума покупают права», — возмутился Правдолюб.
«Так же как и пешеходы, не выучив ПДД в разделе для пешеходов и считая себя бессмертными, кидаются под колеса авто», — парировал Житель.
Завтра в Липецке станет прохладнее: от +12 до +14 градусов.
Завтра отмечают день апостола Иакова Алфеева, которого в народе называют Яковом Дровопильцем или Студеным, так как на улице уже холодает и люди готовятся к зиме.
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