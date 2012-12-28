Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина
Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Ельчанин хранил в «Лэнд Крузере Прадо» более 2000 пачек контрафактных сигарет: машину конфисковали вслед за товаром
Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина
Происшествия
1626
сегодня, 09:00
5
4-летнюю девочку сбила машина на улице Белана
Ребёнку потребовалась медицинская помощь.
Вчера на дорогах области пострадали ещё три человека.
В Грязинском округе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись легковой «Фольксваген» с 62-летним мужчиной за рулём и грузовик «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя. С места аварии госпитализирован водитель «Фольксвагена».
В Ельце на улице Задонской 21-летняя девушка за рулём «Рено» совершила наезд на 59-летнюю женщину, которую с травмами госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 20 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.
0
5
3
0
0
Комментарии (5)