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сегодня, 09:00
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4-летнюю девочку сбила машина на улице Белана

Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

20 октября в начале девятого утра на улице Эдуарда Белана 29-летняя женщина за рулём «Дэу Матиза» сбила 4-летнюю девочку. Ребёнок, как сообщает Госавтоинспекция, получил травмы, после оказания помощи девочка была отпущена.

Вчера на дорогах области пострадали ещё три человека.

В Грязинском округе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись легковой «Фольксваген» с 62-летним мужчиной за рулём и грузовик «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя. С места аварии госпитализирован водитель «Фольксвагена».

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В Ельце на улице Задонской 21-летняя девушка за рулём «Рено» совершила наезд на 59-летнюю женщину, которую с травмами госпитализировали.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 20 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.
авария
ДТП
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Лиза
45 минут назад
А где в это время были родители девочки?!
Ответить
Липецк
58 минут назад
Почему водитель слепой?
Ответить
м
42 минуты назад
еще не понятно откуда выбежал ребенок, может прям под колеса
Ответить
?????
сегодня, 09:10
Почему 4-х летняя девочка была одна на проезжей части
Ответить
м
сегодня, 09:08
где были родители?
Ответить
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