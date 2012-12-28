4-летнюю девочку сбила машина на улице Белана

Ребёнку потребовалась медицинская помощь.



20 октября в начале девятого утра на улице Эдуарда Белана 29-летняя женщина за рулём «Дэу Матиза» сбила 4-летнюю девочку. Ребёнок, как сообщает Госавтоинспекция, получил травмы, после оказания помощи девочка была отпущена.Вчера на дорогах области пострадали ещё три человека.В Грязинском округе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись легковой «Фольксваген» с 62-летним мужчиной за рулём и грузовик «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя. С места аварии госпитализирован водитель «Фольксвагена».В Ельце на улице Задонской 21-летняя девушка за рулём «Рено» совершила наезд на 59-летнюю женщину, которую с травмами госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 20 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.