Спорт

30 минут назад

«Металлург» нашёл новичка в Медиалиге и подписал двухметрового вратаря

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#"Металлург" #новички
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«Металлург» нашёл новичка в Медиалиге и подписал двухметрового вратаря

Теперь у нашей команды стало аж 4 голкипера.

Липецкий клуб пополнил свой состав двумя игроками.

Атакующий полузащитник Никита Дорофеев (15.02.1998, 186 см, 75 кг) является воспитанником столичного «Локомотива» и даже одно время даже тренировался с основным составом. Однако сыграть за «Локо» в РПЛ не удалось, равно как и в Суперкубке России-2019, обладателем которого Дорофеева попытались представить клубные пиарщики. Весь матч с «Зенитом» (3:2) он просидел на скамейке запасных.

Гуру тренерского цеха Юрий Сёмин дал лишь один шанс молодому дарованию сыграть за основу – в 1/16 финала Кубка России против «Балтики». На последней минуте Дорофеев заменил черногорца Луку Джорджевича, затем обегал 30 минут дополнительного времени. Встречи завершилась – 1:1, а в серии послематчевых пенальти счастливый билет вытащили представители первой лиги – 5:4. Стоит отметить, что именно Никита и не забил решающий 11-метровй

Дорофеев - победитель молодёжного первенства России-2015/16 в составе «Локо» и победитель второй лиги-2021/22 в составе «Шинника», но к тому успеху умеет небольшое отношение т.к. сыграл всего 7 матчей. Выступал и за «Олимп» (Долгопрудный). В первой лиге/ФНЛ провёл за «Шинник» и «Олимп» 29 матчей, забил 2 гола.

Прошлый сезон начал в саратовском «Соколе» - 6 игр, 1 гол, но быстро покинул команду. Весной этого года объявился в команде «Родина-Медиа» - 5 матчей, 1 гол, в составе которой успел стать чемпионом Медиалиги.

Так же «Металлург» подписал 2-метрового вратаря Дмитрия Вялова из Тамбова («Спартак» Тм, «Калуга», «Зенит-Ижевск»), последние полгода остававшегося без клуба.

Любопытно, что с появлением Вялова у «Металлурга» стало аж 4 вратаря! На контрактах в клубе ещё Александр Кобзев, Максим Матюша, Павел Кораблин.

Контракт с Дорофеевым рассчитан до конца чемпионата, с Вяловым – на 2 года.


128
#"Металлург" #новички
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