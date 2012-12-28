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сегодня, 15:10
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Полиция начала проверку по возгоранию двух липчан

В происшествии с сожителями разбирается отдел полиции №8.

Отдел полиции №8 УМВД России по городу Липецку начал проверку по факту возгорания двух человек — 49-летней женщины и её сожителя.

— Пострадавшие находятся в медучреждении с ожогами, обстоятельства и причины их получения устанавливают сотрудники полиции, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, cегодня ночью в реанимацию областного ожогового центра госпитализирована 49-летняя липчанка с ожогами 60% тела и термоингаляционной травмой. Со слов женщины, 53-летний сожитель облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. У мужчины другая версия случившегося: он утверждает, что его сожительница загорелась сама, а он начал её тушить. Мужчина тоже госпитализирован — у него ожоги 11% тела, в основном, пострадали руки. Cостояние женщины крайне тяжёлое. У неё обожжены голова, шея, туловище, руки, ноги, промежность.
поджог
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