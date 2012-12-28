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Общество
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55 минут назад
При разводе долгоруковец решил повесить на жену долг по подложной расписке
Но хитрый план провалился. Мужчину осудили за покушение на мошенничество и фальсификацию доказательств.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, брак мужчины продлился с 2011 по 2024 год. В 2025 году при разделе совместно нажитого имущества в суде мужчина решил похитить путем обмана 225 тысяч рублей у своей бывшей жены. Он изготовил и представил в суде подложную расписку, по которой ещё в 2023 году он якобы взял в долг у знакомого 450 тысяч рублей. А долги при разводе также подлежат разделу — так на женщину он собирался повесить долг в 225 тысяч рублей. Знакомый при допросе также подтвердил факт передачи денег. Но потом хитрый замысел разрушили результаты судебно-технической экспертизы: она показала, что расписка была сделана в период с октября 2024 года по январь 2025 года, а не в 2023 году, как было указано.
Подсудимый частично признал вину и раскаялся.
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