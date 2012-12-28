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34 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина

Сегодня, 20 октября, прошло предварительное заседание по иску к экс-мэру Роману Ченцову, липчане рассказали, что мало интересуются новостями — больше собой, и региональный оперштаб отменил ограничения на продажу бензина.

Сегодня в Советском суде начали изучать иск прокуратуры и правительства Липецкой области к экс-мэру Липецка Роману Ченцову, его жене Евгении Ченцовой, матери Людмиле Ченцовой, а также тестю Ивану Мочалову.

Официальный доход семьи за 2018–2025 годы составил 32 миллиона рублей. В те же годы Ченцовы обзавелась домом, квартирами в Липецке и Воронеже, автомобилями и сельхозтехникой — на 104 миллиона рублей. Таким образом, по мнению прокуратуры, неподтверждённые доходы Ченцовых составили 72 миллиона рублей.

Адвокаты семьи настаивают, что все имущество куплено на легальные доходы.

— В последующем мы представим большую таблицу доходов и расходов, в которой будет прекрасно видно, что всё это имущество не только можно было купить на обозначенные деньги, но и оставалось ещё больше. То есть не только доходы-расходы сходятся, но и остаётся профит, — заявил адвокат Алексей Торозов.

В иске прокуратура также требует изменения формулировки увольнения Романа Ченцова с должности мэра — с «ухода по собственному желанию» на «в связи утратой доверия».

«У ростовского экс-мэра требуют 1,6 млрд рублей!», — сообщила Горожанка.

«Жалко семью, если честно. Не заслужили такое. И как мэр старался, работал. На приеме не раз была в таких кабинетах, а вот он выслушал и помог. Неравнодушный», — вступилась за экс-мэра Липчанка.

«Интересно, посадят или нет?», — спросил комментатор.

Тот же Советский суд скоро начнет рассмотрение дела о мошенничестве на 36, 5 миллиона рублей.

Четыре участника предполагаемый преступной группы обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, незаконном образовании юрлица, неправомерном обороте средств платежей и легализации полученных преступным путём средств.

По версии следствия, они получили кредит в 30 миллионов рублей на развитие бизнеса. Но позже выяснилось, что организация была липовой, а деньги они перевели на счета подставных фирм-однодневок и ИП.

Кроме того, один из подсудимых получил автокредит на сумму свыше 6,5 миллиона рублей и обналичил деньги.

«Сказка «Тысяча и один ночка». По заявке 30 мультов на деревню дедушке. А по любому другому смертному — отдай все в залог, а то вдруг не вернешь», — удивился Банкир.

Липецкий областной суд оставил в силе решение Советского районного суда Липецка, которым с живущих в поселке Матырский супругов Василия и Натальи Стец в солидарном порядке взыскано 124 тысячи рублей за повреждение автомобиля.

Речь идет о конфликте, случившимся летом 2023 года на улице Российской в Матырском, где семейная пара набросилась с ведром и битой на четыре автомобиля: «Дэу Матиз», «Хёндай Акцент», «Ниссан Экстрейл» и «Митсубиси ASX». Машины пострадали в результате продолжительной вражды соседствующих семей. 

Дело о погроме автомобилей было прекращено за истечением срока давности, однако суд оставил за потерпевшими предъявлять иски в порядке гражданского судопроизводства.

GOROD48 спросил у липчан: «Какая новость вас удивила в последнее время?»


«Мы живем в реальности абсурда», — ответил один горожанин, добавив, что уже давно ничему не удивляется.

Многие говорили, что интересуются только собой и своей семьей, рассказывали о свадьбе, предстоящем отцовстве, своем увольнении. Из мировых новостей горожане интересовались новой машиной Tesla и решениями Трампа.

«Удивляет пассивность людей ко всему, что происходит в жизни, но с другой стороны в какой-то степени сохранят здоровье», — считает Липчанка.

«140 обращений к мэру в ВК на прямую и не одного вразумительного ответа по поводу отсутствия отопления в домах. Вот это выдержка или безразличие?», — уточнил Гость.

На странице Михаила Щербакова под постом о том, что в понедельник без тепла оставались 192 дома. уже более 230 сообщений.



Ответы на обращения стандартные.

«Спасибо, что сообщили нам о возникшей проблеме. Мы передали данную информацию в департамент ЖКХ для отработки и осуществления контроля за сроками восстановления подачи ресурса по обозначенному адресу. Вас также просим оставить соответствующую заявку в ЕДС по телефону: 8-800-450-48-48 (круглосуточно), так как система контроля в данном случае необходима».

На сегодня без тепла остаются 134 многоквартирных дома.

И прекрасная новость — с 21 октября в Липецкой области снимаются все ограничения на заправку автомобилей: правило «чёт-нечёт», лимиты отпуска бензина и запрет на канистры. 

«Со стороны правительства области больше никаких дополнительных ограничений для автомобилистов не будет.   При этом сети АЗС смогут самостоятельно регулировать объёмы отпуска топлива на отдельных станциях в зависимости от фактических запасов и графиков поставок.   Рассчитываю, что возвращаться к ограничениям больше не придётся. Продолжим следить за обстановкой и действовать по ситуации. Спасибо всем жителям области за терпение и понимание», — написал губернатор Игорь Артамонов в соцсетях.

В Липецке медленно, но верно холодает: завтра  от +13 до +15 градусов.
вечЁрка
Роман Ченцов
Город говорит
топливо
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Комментарии (2)

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Гордыня
12 минут назад
Не каждому дано прощать.
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Спасибо ...
26 минут назад
Что пока живы.
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