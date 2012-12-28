Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина

Сегодня, 20 октября, прошло предварительное заседание по иску к экс-мэру Роману Ченцову, липчане рассказали, что мало интересуются новостями — больше собой, и региональный оперштаб отменил ограничения на продажу бензина.