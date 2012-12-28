Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина
Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +16
Антициклон прочно обосновался на территории Липецкой области.
Среднесуточные температуры составят 8–9 градусов тепла, что на 3–4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днём — от +11 до +16.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +2 до +4 градусов, днём — от +12 до +14.
День 22 октября стал самым тёплым в Липецке в 1949 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 7 градусов мороза.
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