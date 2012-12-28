В Липецкой области сухо и до +16

Антициклон прочно обосновался на территории Липецкой области.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии Атлантического антициклона, будет сухо и тепло.Среднесуточные температуры составят 8–9 градусов тепла, что на 3–4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днём — от +11 до +16.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +2 до +4 градусов, днём — от +12 до +14.День 22 октября стал самым тёплым в Липецке в 1949 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 7 градусов мороза.