Новички «Металлурга» Денис Сёмин и Анатолий Пахомов: «В Липецке амбициозная команда»

Перед стартом сезона мы поговорили с нашими новобранцами.

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Сегодня липецкий «Металлург» отправился на своё первый выезд в новом сезоне – в Новосибирск.

Сейчас наша команда катит на автобусе в направлении столичного аэропорта «Домодедово», откуда в 22:55 самолётом «Уральских аваалиний» вылетит в третий по величине город России.

Накануне вылета мы поговорили с новобранцами команды полузащитниками Денисом Сёминыи и Дмитрием Пахомовым, которые по замыслу тренерского штаба должны качественно усилить игру «сталеваров».

- Липецк привлёк тем, что это – футбольный город, здесь развитая инфраструктура. Вдобавок, он будет выступать в «группе А» второй лиги, это выше, чем «Рязань» в которой я выступал до этого. Поэтому согласился на переход, - рассказал 28-летний Денис Сёмин, - Пока мы притираемся друг к другу, усваиваем требования тренерского штаба. Провели три спарринга, в каждом из которых выглядели всё лучше и лучше. Думаю, будем прибавлять и в течение сезона.



Сёмин уже забил победный гол в спарринге с тамбовским "Спартаком" - 1:0



- На первом этапе от нас требуют войти в четверку лучших команд «Серебряной группы», чтобы весеннюю часть сезона провести среди самых лучших команд второй лиги в «Золоте». Судя по тому, какая складывается команда, нам это по силам, - считает перешедший из «Космоса» (Долгопрудный) Дмитрий Пахомов, которому на днях исполнится 29. - Фаворитов пока не назову, все покажут первые три-четыре тура – кто и на что сможет претендовать. Сейчас можно судить только по бюджетам, в Новосибирске не первый год крутятся очень серьёзные деньги. Но нам нужно думать о своей игре. Сергей Первушин – грамотный тренер, ставит тот футбол, который мне по душе. Я не самый техничный футболист, футбол Первушина как раз для меня, основанный на желании, самоотдаче, бойцовских качествах. Я мог перейти в «Металлург» ещё зимой, но тогда не срослось в силу всем известных обстоятельств (наш клуб стал единственным в России, кто не смог усилиться в зимний период из-за запрета на регистрацию новичков в связи с долгами, прим.). Коллектив в Липецке шикарный: всех новобранцев приняли, как родных.



Дмитрий Пахомов тоже забил Тамбову, но в товарищеской встрече на выезде - 4:2



Напомним, что в прошлом сезоне перед «Металлургом» официально ставили задачу вернуться в первую лигу/ФНЛ за два сезона. Один из них уже прошёл. На недавней встрече с болельщиками гендиректор Сергей Ветров подтвердил, что задача остаётся прежней, но при этом сетовал на большие бюджеты конкурентов.

Правда, многое в Липецке уже пошло не по плану. Предполагалось, что за первый сезон «Металлург» соберёт боеспособную команду, которую затем будет лишь точечно усиливать. За счёт сыгранности «сталевары» могли бы побеждать более богатых соперников, потому и задачу ставили на два года. На самом же деле состав обновился больше, чем наполовину. Главный тренер Сергей Первушин уже подстелил себе соломку, заявив GOROD48, что пункт о выходе в первую лигу в его контракте не прописан.

Матч «Металлурга» в Новосибирске 16 июля начнётся в 12:00 по московскому времени.

В Сибири отправились 17 наших футболистов: вратари Александр Кобзев и Максим Матюша; защитники Роман Войдель, Максим Елеев, Александр Крикуненко, Илья Поликутин, Алексей Рыбин, Николай Смирных; полузащитники Максим Болдырев, Кирилл Жуковский, Сергей Мосиян, Дмитрий Пахомов, Евгений Ушаков; нападающие Максим Григорьев, Сергей Горбатенко, Михаил Заботкин.

Дома остались лишь самый юный игрок команды 18-летний защитник Дмитрий Кукишев, чтобы помочь дублирующему составу в воскресном матче СФФ «Центр» в Калуге, и травмированный лучший бомбардир прошлого сезона Илья Глебов. Он недавно сломал ногу на тренировке и ещё неделю будет ходить в гипсе.