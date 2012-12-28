Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Общество
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сегодня, 15:01
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Ограничения на продажу бензина в Липецкой области могут быть сняты уже сегодня
Региональный оперштаб рассмотрит не только снятие лимита на количество отпускаемого топлива, но и на использование канистр.
По данным GOROD48, региональные власти планируют не только отменить лимит в 30 литров на разовый отпуск топлива, но и схему заправки по чётным и нечётным дням. Также перестанет действовать запрет на отпуск бензина в канистры.
Поставки бензина на АЗС области пришли в норму. В последние несколько недель редко можно встретить очередь более десяти машин на колонку.
Напомним, что чётно-нечётная система продажи бензина на фоне дефицита топлива вводилась в Липецкой области дважды: с 11 по 31 июля и с 13 августа.
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