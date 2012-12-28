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372
сегодня, 15:01
3

Ограничения на продажу бензина в Липецкой области могут быть сняты уже сегодня

Региональный оперштаб рассмотрит не только снятие лимита на количество отпускаемого топлива, но и на использование канистр.

Сегодня оперштаб Липецкой области обсудит снятие ограничений в работе региональных АЗС.

По данным GOROD48, региональные власти планируют не только отменить лимит в 30 литров на разовый отпуск топлива, но и схему заправки по чётным и нечётным дням. Также перестанет действовать запрет на отпуск бензина в канистры.

Поставки бензина на АЗС области пришли в норму. В последние несколько недель редко можно встретить очередь более десяти машин на колонку.

Напомним, что чётно-нечётная система продажи бензина на фоне дефицита топлива вводилась в Липецкой области дважды: с 11 по 31 июля и с 13 августа.
АЗС
бензин
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
в прошлый раз
42 минуты назад
мы помним чем закончилось
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Гость
57 минут назад
Лучше бы пока не отменять. Нужно чтобы и в соседних областях наладилось. Например, в Воронежской. А на отпуск в канистры запрет оставить минимум до конца года
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это зря
сегодня, 15:07
сейчас ломанутся все и опять очереди
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