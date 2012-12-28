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Общество
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40 минут назад
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Реконструкция бывшей заводской поликлиники испугала жителей Сокола
Расширение подвального окна жильцы дома на улице 40 лет Октября, 15 приняли за разрушение фундамента.
«Зачем они сделали подкоп под дом № 15? Разобрали блоки фундамента. Дом не сложится?» — спросили жители дома в соцсетях.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка со ссылкой на руководителя проекта, блоки фундамента пристройки к жилому дому не разбирались. Было расширено смотровое окно подвала для завоза компьютерного томографа. Конструкциям дома ничего не угрожает.
По словам руководителя проекта, до 23 октября смотровое окно пристройки будет восстановлено, а земляные работы завершатся до 5 ноября.
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