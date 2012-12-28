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40 минут назад
3

Реконструкция бывшей заводской поликлиники испугала жителей Сокола

Расширение подвального окна жильцы дома на улице 40 лет Октября, 15 приняли за разрушение фундамента.

В доме № 15 по улице 40 лет Октября ведётся реконструкция помещения бывшей поликлиники завода «Свободный Сокол» — строится частная клиника. Но жителей дома волнует не это.

«Зачем они сделали подкоп под дом № 15? Разобрали блоки фундамента. Дом не сложится?» — спросили жители дома в соцсетях.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка со ссылкой на руководителя проекта, блоки фундамента пристройки к жилому дому не разбирались. Было расширено смотровое окно подвала для завоза компьютерного томографа. Конструкциям дома ничего не угрожает.

По словам руководителя проекта, до 23 октября смотровое окно пристройки будет восстановлено, а земляные работы завершатся до 5 ноября.
реконструкция
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанка
18 минут назад
Люди душатся в очередях в Сокольской поликлинике, запись к специалистам на месяц вперед, нет не одного онколога, всех направляют к терапевту , а здесь все будет доступно, платите и будете здоровы! Почему такое безобразие, обратите внимание губернатор, мэр
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Пациент
23 минуты назад
Опять частная клиника. А аппарата Мрт в сокольской больнице как не было, так и не предвидится
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Гость
25 минут назад
ХЗ. Выглядит как-то подозрительно.
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