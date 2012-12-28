Реконструкция бывшей заводской поликлиники испугала жителей Сокола

Расширение подвального окна жильцы дома на улице 40 лет Октября, 15 приняли за разрушение фундамента.

В доме № 15 по улице 40 лет Октября ведётся реконструкция помещения бывшей поликлиники завода «Свободный Сокол» — строится частная клиника. Но жителей дома волнует не это.«Зачем они сделали подкоп под дом № 15? Разобрали блоки фундамента. Дом не сложится?» — спросили жители дома в соцсетях.Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка со ссылкой на руководителя проекта, блоки фундамента пристройки к жилому дому не разбирались. Было расширено смотровое окно подвала для завоза компьютерного томографа. Конструкциям дома ничего не угрожает.По словам руководителя проекта, до 23 октября смотровое окно пристройки будет восстановлено, а земляные работы завершатся до 5 ноября.