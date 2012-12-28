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46 минут назад
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Пенсионерка отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей, но они попросили ещё

Прибывший за второй партией денег курьер арестован.

В Липецке задержан с поличным и арестован 37-летний житель ближнего зарубежья — курьер телефонных мошенников, пытавшийся забрать деньги у 70-летней пенсионерки. Причём женщина уже успела отдать мошенникам 1,7 миллиона рублей, но у неё выманили оставшиеся наличные.

Обман липчанки начался с приглашения в новый домовой чат.

«22 сентября она откликнулась на сообщение в мессенджере о вступлении в новую группу домового чата и сразу же перешла по ссылке. Позже женщине позвонили от имени силовиков и сообщили, что её личный кабинет взломан, а сбережения скомпрометированы. Для сохранности необходимо все имеющиеся на счёте деньги срочно передать в казначейство Липецкой области. Женщина сняла в банке 1,7 миллиона рублей и передала прибывшему к ней курьеру для помещения их в ячейку на «безопасный счёт», — сообщает УМВД России по Липецкой области.

Потом мошенники снова позвонили и потребовали передать очередному курьеру оставшиеся наличные. Женщина обратилась в полицию, и следователь вступил в переписку с мошенниками от её имени. Это позволило оперативникам с поличным задержать прибывшего за деньгами курьера. Оказалось, что такую работу он нашёл в интернете и приехал в Липецк по заданию куратора.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и покушении на мошенничество.
мошенничество
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Комментарии (1)

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ТомСойер
14 минут назад
Нам срочно нужно ещё больше мигрантов. Россия без мигрантов это не Россия!
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