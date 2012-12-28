На двух десятках улиц отключат холодную воду

22 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: переулок Джамбула, улица Гранитная, 46, улица Винницкая, 76 — без холодной воды временно останутся жители 22 улиц, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 88 по улице Тельмана, № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, в частном секторе улиц Чаплыгина, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Муравьёва, Шахтёрской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство, переулка Джамбула, проезда Шишкина.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20б по улице Адмирала Макарова, № 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе.