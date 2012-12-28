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Общество
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сегодня, 18:23
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
22 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: переулок Джамбула, улица Гранитная, 46, улица Винницкая, 76 — без холодной воды временно останутся жители 22 улиц, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20б по улице Адмирала Макарова, № 1а, 1в по улице Неделина, № 43 по улице Фрунзе.
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