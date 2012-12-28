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Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 17:38
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Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей
Его обвиняют в мошенничестве.
«По данным следствия, 29-летний мужчина заключал с гражданами договоры о юридическом сопровождении, получая оплату, но не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства. На уловки липчанина попались 11 человек, которым он говорил, что случай каждого из них уникальный и требует внесения денег за составление запросов, жалоб и других документов», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Расценки лжеюриста варьировались от 20 000 до 350 000 рублей в зависимости от сложности ситуации, описанной потерпевшими, и их платёжеспособности.
Вину липчанин признал, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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