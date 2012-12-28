Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей

Его обвиняют в мошенничестве.

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело 29-летнего липчанина, которого обвиняют в 11 эпизодах мошенничества на общую сумму более 590 000 рублей (в том числе шести — с причинением значительного ущерба и одного в крупном размере).«По данным следствия, 29-летний мужчина заключал с гражданами договоры о юридическом сопровождении, получая оплату, но не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства. На уловки липчанина попались 11 человек, которым он говорил, что случай каждого из них уникальный и требует внесения денег за составление запросов, жалоб и других документов», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Расценки лжеюриста варьировались от 20 000 до 350 000 рублей в зависимости от сложности ситуации, описанной потерпевшими, и их платёжеспособности.Вину липчанин признал, ему грозит до шести лет лишения свободы.