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сегодня, 17:38
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Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей

Его обвиняют в мошенничестве.

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело 29-летнего липчанина, которого обвиняют в 11 эпизодах мошенничества на общую сумму более 590 000 рублей (в том числе шести — с причинением значительного ущерба и одного в крупном размере). 

«По данным следствия, 29-летний мужчина заключал с гражданами договоры о юридическом сопровождении, получая оплату, но не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства. На уловки липчанина попались 11 человек, которым он говорил, что случай каждого из них уникальный и требует внесения денег за составление запросов, жалоб и других документов», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Расценки лжеюриста варьировались от 20 000 до 350 000 рублей в зависимости от сложности ситуации, описанной потерпевшими, и их платёжеспособности.

Вину липчанин признал, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Реакция
сегодня, 18:41
Что ж за жизнь пошла - одно намахалово.
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Олег.
сегодня, 18:33
Интересно откуда народ ???
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