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Происшествия
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сегодня, 13:38
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Погром автомобилей в Матырском: спустя три года удовлетворен иск о взыскании ущерба
С орудовавших ведром и битой мужа и жены суд взыскал 124 тысячи рублей.
Напомним, речь идёт о событиях 11 июня 2023 года перед гаражом на улице Российской в Матырском, где семейная пара набросилась с ведром и битой на четыре автомобиля: «Дэу Матиз», «Хёндай Акцент», «Ниссан Экстрейл» и «Митсубиси ASX». Машины пострадали в результате продолжительной вражды соседствующих семей.
В июне 2025 года уголовное дело о погроме автомобилей в Матырском было прекращено за истечением срока давности. При этом гражданские иски собственников побитых автомобилей о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда оставлены без рассмотрения с сохранением за потерпевшими права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства. По одному такому иску ранее и вынес решение Советский суд. Но муж и жена Стец обжаловали решение о взыскании ущерба, настаивая на том, что их вина не была установлена вступившим в силу приговором суда.
«Однако суд с такой позицией не согласился. В рамках гражданского иска были допрошены свидетели, которые подтвердили причастность супругов к погрому четырех автомобилей, в том числе автомобиля истца. Их вина в причинении материального ущерба подтверждается и видеозаписью, сделанной очевидцем. На ней зафиксировано, как женщина наносит удары по машинам металлическим ведром, а мужчина — битой», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Видео: vk.com/na_doroge48
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