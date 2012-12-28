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сегодня, 13:38
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Погром автомобилей в Матырском: спустя три года удовлетворен иск о взыскании ущерба

С орудовавших ведром и битой мужа и жены суд взыскал 124 тысячи рублей.

Липецкий областной суд оставил в силе решение Советского районного суда Липецка, которым с живущих в поселке Матырский супругов Василия и Натальи Стец в солидарном порядке взыскано 124 тысячи рублей за повреждение автомобиля.

Напомним, речь идёт о событиях 11 июня 2023 года перед гаражом на улице Российской в Матырском, где семейная пара набросилась с ведром и битой на четыре автомобиля: «Дэу Матиз», «Хёндай Акцент», «Ниссан Экстрейл» и «Митсубиси ASX». Машины пострадали в результате продолжительной вражды соседствующих семей. 

В июне 2025 года уголовное дело о погроме автомобилей в Матырском было прекращено за истечением срока давности. При этом гражданские иски собственников побитых автомобилей о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда оставлены без рассмотрения с сохранением за потерпевшими права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства. По одному такому иску ранее и вынес решение Советский суд. Но муж и жена Стец обжаловали решение о взыскании ущерба, настаивая на том, что их вина не была установлена вступившим в силу приговором суда.

«Однако суд с такой позицией не согласился. В рамках гражданского иска были допрошены свидетели, которые подтвердили причастность супругов к погрому четырех автомобилей, в том числе автомобиля истца. Их вина в причинении материального ущерба подтверждается и видеозаписью, сделанной очевидцем. На ней зафиксировано, как женщина наносит удары по машинам металлическим ведром, а мужчина — битой», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Видео: vk.com/na_doroge48
повреждение имущества
хулиганство
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Комментарии (2)

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аналитик
28 минут назад
Не прошло ти три года . а собственники должны за свои деньги стекла вставлять и ремонт осуществлять . получатся нет рычагов на повредивших чужое имущество (супругов Стец)
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Сторож
53 минуты назад
Ну и где комментарии?
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