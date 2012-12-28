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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Главные события наступившего дня.
Днём в Липецке от +13 до +15 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. 4–й Пятилетки, 42;
– ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;
– ул. Гагарина, 2, 4;
– ул. Комсомольская, 22;
– ул. Котовского, 19, 23;
– ул. Пионерская, 3;
– ул. Студенческий городок, 11а, 14, 16а;
– ул. Студёновская, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23;
– ул. Школьная, 24;
– пер. Вилкова, 14;
– пер. Кочубея, 1;
– пр–д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.
В частном секторе переживут день без удобств обитатели улиц 4–й Пятилетки, Верхней, Вилкова, Киевской, Кирова, Котовского, Кочубея, Крымской 1–й, Крымской 2–й, Пионерской, Пригородной, Школьной, Шмидта, переулков В.Дубинина, Верещагина, Верхнего, Весеннего, П. Морозова, проезда Комсомольского,
Отключение света
с 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Ангарская, 59, 61;
– ул. Минская, 49а;
– ул. Поселковая, 1а;
– ул. Юношеская, 50;
– Елецкое шоссе;
– Садоводчество «Коммунальник»;
– Садоводчество «Тепличное»;
– Садоводчество «Ударник»;
– СНТ «Светлана».
«Яндекс–карты» подскажут где столпились автомобили и проезд затруднён. Одно из самых полезных приложений.
Хоть залейся?
С сегодняшнего дня в Липецкой области сняты ограничения на продажу горючего. Отменяется система «чёт–нечёт», лимиты отпуска бензина и запрет на заправку в канистры.
Правда, последнее таит в себе опасность. В ожидании нового кризиса предусмотрительные граждане могут снова явиться на заправки с десятками канистр и начать сметать топливо. Что тогда? АЗС оставили право самостоятельно регулировать объем отпуска горючего.
На всякий случай всё равно опубликуем ссылки на электронный поиск живительной влаги для моторов. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports покажет наличие бензина на АЗС в округах области. Имеется ещё карта get–fuel.ru и чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Фильм Такеши Китано
В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) организуют показ фильма «Сцены у моря». Япония, 1991. Мелодрама. Режиссёр Такеши Китано (12+).
Кадр из фильма
История глухонемого юноши, который находит на пляже сломанную доску для сёрфинга и решает освоить волны. Трогательная драма о молчаливой целеустремленности, преданности и тихой красоте океана. Рейтинг на «Кинопоиске» – 7,6.
В ролях: Куродо Маки, Хироко Осима, Сабу Кавахара.
Гениальный актёр
В 14:00 в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) пройдёт мероприятие «Евсти–гений: 150 ролей одного артиста» (6+).
Евстигнеев в роли Профессора Преображенского. Кадр из фильма
Посвящено творчеству Евгения Евстигнеева (1926 - 1992), его вековому юбилею и киновоплощениям – от тихого интеллигента до циничного преступника, от великого ученого до незадачливого охотника за сокровищами. Участники вспомнят и обсудят утонченного и грустного персонажа из «Стариков–разбойников», яркого героя из «Берегись автомобиля», легендарного профессора Преображенского из «Собачьего сердца» и, конечно, душевного артиста из ленты «Зимний вечер в Гаграх», а также многие другие роли.
Театр
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Земля Эльзы» (16+).
По пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович – историю о поздней любви двух пожилых людей, которая не нравится их детям.
Прямо в трещину!
В 13:00 в Детской краеведческой лаборатории им. М. Трунова (ул. Плеханова, 36) состоится лекция «Пещеры Липецкой области» (6+).
Что скрывают недра региона? Пямо под нашими ногами существует целый мир, скрытый от глаз большинства. Рассказ поведёт Софья Кондратьева из воронежского АНО «Центр изучения и охраны пещер», которая представляет команду, два года изучавшую скрытую красоту нашего края.
Фото vk.ru/speleocenter
Ярмарка
С 8:00 до 14:00 на площади Константиновой перед Сокольским дворцом культуры будет работать продуктовая ярмарка (6+).
27% липчан согласны зарабатывать чуть меньше, если работа будет находиться рядом с домом. Правда, размер уступки составляет всего 5%, выяснили в SuperJob. Лишь 3% ради близости к дому готовы уступить 25% и более.
36% липчан не готовы снижать зарплатные требования. Наиболее жёстко настроены врачи. Среди которых на уступки не согласятся 62%, администраторы – 53%, водители – 48%, учителя – 46% и медсёстры – 42%.
Пойдут на компромисс главные бухгалтеры, среди которых только 15% не пожертвуют доходом, рядовые бухгалтеры – 22% и системные администраторы – 26%.
Дорогие липчане! Погода тёплая, бензин есть.… Ещё бы больше хороших новостей. Узнавать, что реально происходит вокруг, поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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