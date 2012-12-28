Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?

Главные события наступившего дня.

Днём в Липецке от +13 до +15 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.









– пр–д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.





















Правда, последнее таит в себе опасность. В ожидании нового кризиса предусмотрительные граждане могут снова явиться на заправки с десятками канистр и начать сметать топливо. Что тогда? АЗС оставили право самостоятельно регулировать объем отпуска горючего.









В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) организуют показ фильма «Сцены у моря». Япония, 1991. Мелодрама. Режиссёр Такеши Китано (12+).









Кадр из фильма

В 14:00 в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) пройдёт мероприятие «Евсти–гений: 150 ролей одного артиста» (6+).









Евстигнеев в роли Профессора Преображенского. Кадр из фильма

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Земля Эльзы» (16+).









С 8:00 до 14:00 на площади Константиновой перед Сокольским дворцом культуры будет работать продуктовая ярмарка (6+).













36% липчан не готовы снижать зарплатные требования. Наиболее жёстко настроены врачи. Среди которых на уступки не согласятся 62%, администраторы – 53%, водители – 48%, учителя – 46% и медсёстры – 42%.







