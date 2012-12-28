Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ограничения на АЗС области снимаются 21 октября
Общество
4-летнюю девочку сбила машина на улице Белана
Происшествия
У «Кудыкиной горы» засыпало свеклой остановку
Происшествия
В региональном Следкоме создан отдел по расследованию налоговых преступлений
Общество
Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина
Общество
Решение о реанимации ЖК «Турист-2» примет министерство строительства
Общество
12 человек погибли по вине пьяных водителей
Происшествия
На площади Франценюка заработали четырёхглазые светофоры
Общество
Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Общество
Без отопления в Липецке — 134 дома
Общество
Читать все
На площади Франценюка заработали четырёхглазые светофоры
Общество
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Общество
Интернет-знакомство оставило 50-летнюю липчанку без 2,3 миллиона рублей
Происшествия
4-летнюю девочку сбила машина на улице Белана
Происшествия
Ельчанин отдал на «экспертизу» почти три миллиона рублей
Происшествия
Реконструкция бывшей заводской поликлиники испугала жителей Сокола
Общество
В Липецке при пожаре повреждён автомобиль «Дэу Нексия» и уничтожены мусорные контейнеры
Происшествия
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
Происшествия
Липчанин пришёл проведать родственника и обнаружил в туалете его труп
Происшествия
Юного рязанца будут судить в Липецке за работу на мошенников
Происшествия
Читать все
Происшествия
570
48 минут назад
2

Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину

У женщины — ожоги 60% тела и термоингаляционная травма.

Сегодня ночью в реанимацию областного ожогового центра госпитализирована 49-летняя липчанка с ожогами 60% тела и термоингаляционной травмой. Со слов женщины, сожитель облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. У мужчины другая версия случившегося: он утверждает, что его сожительница загорелась сама, а он начал её тушить. Мужчина тоже госпитализирован — у него ожоги 11% тела, в основном, пострадали руки.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние женщины крайне тяжёлое. У неё обожжены голова, шея, туловище, руки, ноги, промежность. Врачи борются за жизнь пациентки.

Случаи поджогов людей в Липецкой области уже были. Не так давно 37-летний житель села Фащёвка Грязинского округа получил четыре года строгого режима за то, что избил и поджёг 48-летнюю женщину. Поводом нападения стало замечание, сделанное женщиной после того, как фащёвец ударил по лицу ее подругу.


поджог
0
1
3
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
19 минут назад
Ну это уж совсем ни куда не годится алкоголь это яд от алкоголя -деревни горят ...
Ответить
Жесть
27 минут назад
Какой ужас. В тюрьму его, на много лет Выйдет, ещё кого-то подожгёт и изуродует. Если только руки обгорели, значит, он и поджигал, этими вот руками. Женщины! Не ведитесь на пьянь. Гоните в шею. И сами не пейте. Теперь выживет женщина или нет - неизвестно. Спаси, Господи
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить