Липецкая вечЁрка: откуда у экс-мэра 72 млн, жизнь в реальности абсурда и свободная продажа бензина
Сегодня в Липецке: горожане согласны зарабатывать меньше, бензиновое изобилие возвращается?
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
В Липецке при пожаре повреждён автомобиль «Дэу Нексия» и уничтожены мусорные контейнеры
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
Происшествия
570
48 минут назад
2
Сожители попали в больницу с сильнейшими ожогами: 49-летняя липчанка в реанимации и обвиняет в поджоге мужчину
У женщины — ожоги 60% тела и термоингаляционная травма.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние женщины крайне тяжёлое. У неё обожжены голова, шея, туловище, руки, ноги, промежность. Врачи борются за жизнь пациентки.
Случаи поджогов людей в Липецкой области уже были. Не так давно 37-летний житель села Фащёвка Грязинского округа получил четыре года строгого режима за то, что избил и поджёг 48-летнюю женщину. Поводом нападения стало замечание, сделанное женщиной после того, как фащёвец ударил по лицу ее подругу.
0
1
3
0
1
Комментарии (2)