На площади Франценюка заработали четырёхглазые светофоры

Они предупреждают водителей о пешеходах.

Светофоры на площади Франценюка после реконструкции стали «четырёхглазыми»: в дополнение к обычным секциям добавились бело-лунные.«Теперь при повороте направо на улицу Парковую и в сторону парка Металлургов водители могут совершать манёвр, обязательно предоставляя преимущество пешеходам. Такие же секции липчане встречали на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов», — рассказали о новшестве в МБУ «Липецкгорсвет».Такие же светофоры работают на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов.Новые светофоры подключены к системе удалённого доступа, и Центр организации дорожного движения может в режиме реального времени регулировать длительность запрещающих и разрешающих сигналов.Подобные светофоры впервые появились в Москве шесть лет назад. А с 1 марта 2023 года бело-лунная секция светофора, которая позволяет пешеходам и поворачивающим направо водителям на перекрёстке двигаться одновременно, закреплена в ПДД.