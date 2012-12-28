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Общество
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сегодня, 10:49
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На площади Франценюка заработали четырёхглазые светофоры
Они предупреждают водителей о пешеходах.
«Теперь при повороте направо на улицу Парковую и в сторону парка Металлургов водители могут совершать манёвр, обязательно предоставляя преимущество пешеходам. Такие же секции липчане встречали на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов», — рассказали о новшестве в МБУ «Липецкгорсвет».
Такие же светофоры работают на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов.
Новые светофоры подключены к системе удалённого доступа, и Центр организации дорожного движения может в режиме реального времени регулировать длительность запрещающих и разрешающих сигналов.
Подобные светофоры впервые появились в Москве шесть лет назад. А с 1 марта 2023 года бело-лунная секция светофора, которая позволяет пешеходам и поворачивающим направо водителям на перекрёстке двигаться одновременно, закреплена в ПДД.
Фото: МБУ «Липецкгорсвет»
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