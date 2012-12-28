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У 41-летней ельчанки изъяли партию нелегальных стиков и жидкости для электронных сигарет
Общество
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36 минут назад
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Ограничения на АЗС области снимаются 21 октября
При этом топливные сети будут самостоятельно регулировать объёмы отпуска топлива.
«Отменяем правило «чёт-нечёт», лимиты отпуска бензина и запрет на заправку в канистры. Со стороны правительства области больше никаких дополнительных ограничений для автомобилистов не будет.
При этом сети АЗС смогут самостоятельно регулировать объёмы отпуска топлива на отдельных станциях в зависимости от фактических запасов и графиков поставок. Рассчитываю, что возвращаться к ограничениям больше не придётся», — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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