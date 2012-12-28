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Происшествия
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сегодня, 15:17
39-летняя липчанка одолжила денег мошенникам
А думала, что помогает родственнику.
Ничего не подозревающая отзывчивая женщина перевела 25 500 рублей. Как оказалось — деньги на самом деле просили мошенники.
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