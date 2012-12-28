39-летняя липчанка одолжила денег мошенникам

А думала, что помогает родственнику.

20 октября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине написали от имени родственника и попросили денег взаймы.Ничего не подозревающая отзывчивая женщина перевела 25 500 рублей. Как оказалось — деньги на самом деле просили мошенники.