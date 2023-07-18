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Липецкая вечЁрка: спасенные грибники, скандал с ремонтом школы и «птички» на Сокольском мосту
Сегодня, 18 июля, в полиции рассказали, как спасли семью грибников, заблудившуюся в лесу, в селе Кривополянье разгорается скандал с ремонтом школы, и на Сокольском мосту начали устанавливать секции забора с «птичками».
А спасатели сегодня вытащили из воды в районе Тракторозаводского пляжа 81-летнего мужчину, он заплыл за буйки и запутался в кувшинках. Еще одного купальщика спасли накануне в районе Центрального пляжа.
В селе Кривополянье Чаплыгинского района разгорается скандал с реновацией школы. Цена вопроса — 117 829 370 рублей. Директор ООО «Диапазон» Баходирхон Жалолов, который тоже хотел участвовать в торгах, теперь бдительно следит за тем, как идет ремонт. По мнению бизнесмена, дело продвигается с нарушениями и не так быстро, как скоро заказчик закрывает акты выполненных работ. Поэтому он пожаловался в прокуратуру и полицию, там сейчас разбирают его заявления.
В Липецке же заканчивается ремонт поликлиники № 4. Там, вроде, без косяков. На ремонт фасада, кровли, административных помещений 1-го этажа, эндоскопических кабинетов, лестничных спусков и отмостки вокруг здания выделили 30 миллионов рублей.
— Там врачей надо менять и подходы к работе, а за ремонт спасибо! — написал Твен.
В горсовете сегодня на комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии рассказали о том, что к ним пришла слезная просьба от жителей дома № 31 по улице Вермишева, в которой они просят благоустроить Каменный Лог в районе насосной станции до парка Победы.
Пожалуй, под этим обращением подписался бы любой липчанин и просил бы благоустроить не конкретный участок, а весь лог. В этом году мэрия постарается найти только средства для вырубки поросли и уборки мусора в урочище.
— Не надо ничего вырубать, ведь не сможете потом засадить. Просто уберите мусор, и оставьте лог в покое, — попросил комментатор.
— Каменный лог — уникальное природное явление. Очень жаль, что у нас многие этого не понимают. Если бы привели все в порядок, то было бы прекрасное место для отдыха, занятия спортом. Можно было бы принимать здесь туристов. Была на экскурсии в одном из южных городов, узнала скалы Каменного лога! Они, правда, были больше, но это все равно меня поразило, — считает Гость.
На Сокольсокм мосту сегодня начали устанавливать фрагменты забора с «птичками» — символами моста и эмблемой завода «Свободный Сокол».
«Птички» привлекли внимание горожан еще в марте этого года, при демонтаже ограждения. Тогда было заявлено, что новое ограждение будет похоже на старое, но сделают его не из чугуна, а из композитных материалов. Этой заменой часть комментаторов осталась недовольна.
— Пластик хоть отечественный или из Китая привезли? — поинтересовался Шкраб.
— Где старые птички? А эти с Алиэкспресс пусть себе загородные дома повесят, — добавил Ежик.
— А мне даже нравится, что поставят новых современных соколов, а чугунных в музей отдадут. Это часть истории. А впереди много нового, — считает Алексей.
Спасатели предупредили, что на Липецк надвигается гроза. И завтра в городе снова похолодает. Днем синоптики прогнозируют только до +24 градусов. Лето уже перевалило за половину, некоторые этого даже и не заметили, настолько плохая погода выдалась в этом году.
И берегите семейный бюджет. С 11 июля, после того, как в Липецке заработали комплексы фото- видеофиксации на ремни и телефоны, было вынесено уже 3 019 постановлений за не пристегнутый ремень и 129 — за разговоры по телефонам. 11 человек их обжаловали, но только четыре постановления будут отменены.
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Наталья Занина