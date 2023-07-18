На Сокольском мосту появились «птички»

На виадук привезли первые секции забора с символами моста.

На Сокольском мосту рабочие начали устанавливать секции забора с «птичками».Визуально они похожи на те, что были раньше (можно сличить: на другой стороне моста еще стоит старое ограждение). Различаются символы моста немного по цвету, а главное — по материалу. Старый забор и «птички» были из чугуна, а новые — их композитных материалов.— Завершиться монтаж должен в начале августа. Мы занимаемся установкой ограждения моста, в котором, согласно требованиям заказчика, предусмотрено наличие декоративных соколов из композитного материала. По требованиям безопасности мы устанавливаем высокое ограждение, которое отделит проезжую часть от пешеходной зоны. Это ограждение закроет перильную ограду из композитного материала. Это будет сделано в том числе для безопасности движения пешеходов по тротуарам. Напомним, что демонтированное металлическое ограждение моста было поражено коррозией. Материал же, из которого изготовлено новое ограждение, не ржавеет. При работах ООО «Инфинити Групп» соблюдает принципы исторической достоверности. Текущий ремонт моста проводится с использованием современных технологий и материалов. Работы идут в штатном режиме. Ранее демонтированные соколы в настоящее время находятся на нашем ответственном хранении, - сообщили в пресс-службе дорожной компании.Накануне рабочие установили 13 секций забора без «птичек» на подходах к мосту, сегодня планируют поставить уже 20. Секции с «птичками» будут стоять через одну непосредственно на самом мосту.