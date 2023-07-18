Общество

сегодня, 13:56

На Сокольском мосту появились «птички»

5 628
#Скольский мост #ремонт #птичка
2

На виадук привезли первые секции забора с символами моста.

На Сокольском мосту рабочие начали устанавливать секции забора с «птичками».



Визуально они похожи на те, что были раньше (можно сличить: на другой стороне моста еще стоит старое ограждение). Различаются символы моста немного по цвету, а главное — по материалу. Старый забор и «птички» были из чугуна, а новые — их композитных материалов.

—  Завершиться монтаж должен в начале августа. Мы занимаемся установкой ограждения моста, в котором, согласно требованиям заказчика, предусмотрено наличие декоративных соколов из композитного материала. По требованиям безопасности мы устанавливаем высокое ограждение, которое отделит проезжую часть от пешеходной зоны. Это ограждение закроет перильную ограду из композитного материала. Это будет сделано в том числе для безопасности движения пешеходов по тротуарам. Напомним, что демонтированное металлическое ограждение моста было поражено коррозией. Материал же, из которого изготовлено новое ограждение, не ржавеет. При работах ООО «Инфинити Групп» соблюдает принципы исторической достоверности. Текущий ремонт моста проводится с использованием современных технологий и материалов. Работы идут в штатном режиме. Ранее демонтированные соколы в настоящее время находятся на нашем ответственном хранении, - сообщили в пресс-службе дорожной компании.



Накануне рабочие установили 13 секций забора без «птичек» на подходах к мосту, сегодня планируют поставить уже 20. Секции с «птичками» будут стоять через одну непосредственно на самом мосту.




5 628
#Скольский мост #ремонт #птичка
2

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это

7 минут назад
Фуфло
ответить

Липчанин.

сегодня, 14:24
Это не те птички. Верните старых!!!
ответить

Ежик

сегодня, 14:21
Где старые птички?, а эти с Али экспресс пусть себе загородные дома повесят
ответить

Правда

сегодня, 14:19
Чугуний в Китай,оттуда пластик из китайских отходов.
ответить

Шкраб

сегодня, 14:07
Пластик хоть отечественный ли с Китая привезли?
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

Две трети покупателей «Пятёрочки» выбирают окрошку на кефире
Две трети покупателей «Пятёрочки» выбирают окрошку на кефире

42 минуты назад

Общество
«Христом, небом и всей святостью прошу вас навести порядок в Каменном логу!»
#Каменный лог #благоустройство
6
«Христом, небом и всей святостью прошу вас навести порядок в Каменном логу!»

53 минуты назад

Общество
Из воды достали тонущего пожилого мужчину
#спасатели #УГПСС
2
Из воды достали тонущего пожилого мужчину

55 минут назад

Общество
Попавший на видео с улицы Терешковой отец один воспитывает двоих детей
#дети
6
Попавший на видео с улицы Терешковой отец один воспитывает двоих детей

сегодня, 14:01

Общество
Лишь 0,7% проб мясной продукции не прошли лабораторную проверку
#торговля #Роспотребнадзор
Лишь 0,7% проб мясной продукции не прошли лабораторную проверку

сегодня, 13:20

Общество
Угадайте, какой свет горит?
#светофор
9
Угадайте, какой свет горит?

сегодня, 12:45

Общество