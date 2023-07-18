В лесах Добровского района заблудилась семья грибников

Троих грибников нашли вечером того же дня, двоих — на утро следующего

Семья из пяти человек отправилась по грибы в лес в районе села Преображеновка Добровского района 15 июля и заблудилась. Трое подали сигнал тревоги в службу спасения 112 и их нашли в тот же вечер. А еще двое — мужчина и женщина оставались ненайденными. Их искали все экстренные службы района, полиция и волонтеры.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 67 и 69-летних пенсионеров нашли на утро следующего дня.



- Спасательную операцию осложняло то, что местность была болотистой, а поиски проходили в тёмное время суток. Спустя несколько часов удалось установить примерное местонахождение пропавших. Женщина оказалась в 11 километрах от места, где она рассталась с родственниками, а её супруг – в 3-4 километрах от села Преображеновка, - сообщили в полиции.



Активное участие в поисках приняли участие полицейские райотдела «Чаплыгинский».

