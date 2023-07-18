Из воды достали тонущего пожилого мужчину

81-летний мужчина заплыл за буйки и запутался в кувшинках.

Сегодня спасатели достали из воды тонущего пожилого мужчину. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, около полудня на пляже в районе ЛТЗ пенсионер заплыл за буйки и запутался в кувшинках. Самостоятельно выбраться 81-летний мужчина не смог и начал звать на помощь.



Его крики услышали дежурившие на берегу спасатели поста №3. Меньше минуты понадобилось капитану-механику и водолазу, чтобы добраться на катере до утопающего.



Пенсионер не успел нахлебаться воды, от медицинской помощи отказался. Мужчина полчаса отдохнул в беседке на пляже и отправился домой.



Еще одного мужчину спасли вчера на центральном пляже. Всего же с начала этого года сотрудниками Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области на водоемах региона было спасено 27 человек.