Общество

58 минут назад

Из воды достали тонущего пожилого мужчину

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#спасатели #УГПСС
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Из воды достали тонущего пожилого мужчину

81-летний мужчина заплыл за буйки и запутался в кувшинках.

Сегодня спасатели достали из воды тонущего пожилого мужчину. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, около полудня на пляже в районе ЛТЗ пенсионер заплыл за буйки и запутался в кувшинках. Самостоятельно выбраться 81-летний мужчина не смог и начал звать на помощь.

Его крики услышали дежурившие на берегу спасатели поста №3. Меньше минуты понадобилось капитану-механику и водолазу, чтобы добраться на катере до утопающего.

Пенсионер не успел нахлебаться воды, от медицинской помощи отказался. Мужчина полчаса отдохнул в беседке на пляже и отправился домой.

Еще одного мужчину спасли вчера на центральном пляже. Всего же с начала этого года сотрудниками Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области на водоемах региона было спасено 27 человек.
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#спасатели #УГПСС
3

Комментарии (2)

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Невероятно

6 минут назад
Там захочешь утонуть не утонешь, затон обмелел, скоро в болото превратится!
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Веселый

46 минут назад
Бабка говорира ,сиди дома
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