сегодня, 17:00
В Липецкой области станет прохладнее
19 июля ночью и 21 июля днем Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.
День 19 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.
Еще в рубрике
13.07.2023 14:38Погода в Липецке
Как аборигены
Коммунист
Кира
Можно подумать
Grot