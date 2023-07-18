Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области станет прохладнее

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#погода #
В Липецкой области станет прохладнее

19 июля ночью и 21 июля днем Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +20 до +25 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.

День 19 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.
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#погода #

Комментарии (5)

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Как аборигены

25 минут назад
Погода такая как похолодало и * , клепаем прогнозы
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Коммунист

37 минут назад
Кто смотрел фильм Холодное лето 53 его? Все повторяется
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Кира

40 минут назад
Бабье лето 2023 просто обязано быть до Ноября!
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Можно подумать

46 минут назад
В Липецке было тепло! Ничего не поделаешь,тундра!
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Grot

58 минут назад
Лето огорчает ягоды из-за дождей кислые малины много но она вырви глаз на ровне смородины.
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