В Липецкой области станет прохладнее

19 июля ночью и 21 июля днем Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от +11 до +16 градусов, днем температура составит от +20 до +25 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.



День 19 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.