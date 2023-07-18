Происшествия
55 минут назад
Четыре постановления за непристегнутые ремни будут отменены
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Водители обжаловали 11 постановлений.
С 11 июля, когда в Липецке заработали комплексы фото- видеофиксации на ремни и телефоны, было вынесено уже 3 019 постановлений за не пристегнутый ремень и 129 — за разговоры по телефонам без использования системы громкой связи и специального устройства hands-free во время управления автомобилем.
— Всего обжаловано 11 постановлений (за ремни) из них будут отменены четыре, — сообщили GOROD48 в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.
Увеличилось или уменьшилось количество штрафов после того, как заработали комплексы видеофиксации, в Госавтоинспекции не уточнили, заметив, что сравнивать работу техники и инспекторов ДПС не корректно.
Напомним, штраф за не пристёгнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за использование водителем мобильного телефона во время движения — 1500 рублей.
Фото — t.me/dor_trans48
— Всего обжаловано 11 постановлений (за ремни) из них будут отменены четыре, — сообщили GOROD48 в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.
Увеличилось или уменьшилось количество штрафов после того, как заработали комплексы видеофиксации, в Госавтоинспекции не уточнили, заметив, что сравнивать работу техники и инспекторов ДПС не корректно.
Напомним, штраф за не пристёгнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за использование водителем мобильного телефона во время движения — 1500 рублей.
Фото — t.me/dor_trans48
8 1476
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