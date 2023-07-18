Происшествия

55 минут назад

Четыре постановления за непристегнутые ремни будут отменены

8 1476
#ПДД #нарушение
2
Четыре постановления за непристегнутые ремни будут отменены

Водители обжаловали 11 постановлений.

С 11 июля, когда в Липецке заработали комплексы фото- видеофиксации на ремни и телефоны, было вынесено уже 3 019 постановлений за не пристегнутый ремень и 129 — за разговоры по телефонам без использования системы громкой связи и специального устройства hands-free во время управления автомобилем.

— Всего обжаловано 11 постановлений (за ремни) из них будут отменены четыре, — сообщили GOROD48 в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области. 

Увеличилось или уменьшилось количество штрафов после того, как заработали комплексы видеофиксации, в Госавтоинспекции не уточнили, заметив, что сравнивать работу техники и инспекторов ДПС не корректно.

Напомним, штраф за не пристёгнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за использование водителем мобильного телефона во время движения — 1500 рублей.

Фото — t.me/dor_trans48
8 1476
#ПДД #нарушение
2

Комментарии (8)

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я

2 минуты назад
как же задолбали ваши новшевства, по городу больше 40 у нас из за колдобин не разогнаться, но людей надо задушить ремнями, вы что мкад со скоростью в 110км/ч нашли, маразматы, уже не знаете как свою грязную руку к рабочему населению протянуть, стыдно должно быть, стыдно, есле вы ровняетесь на питер с москвой, то уровень зарплат выведите на их уровень, а не то что зарплата 20 из которых 10 квартплата и пару тройку штрафов и месяц с зубами на полке
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ищь че творят то, а

7 минут назад
список камер в студию где установлены эти адские глаза, проклятые народом, скоро по камере в каждый унитаз что бы на каждого засранца можно было платежку ввести и ободрать его с ног до головы, пора будить Сталина
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эх

11 минут назад
А шо, естественно от тех машин камеры должны были отвернуться, а они щелкнули
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эх

12 минут назад
А шо, естественно от тех машин камеры должны были отвернуться, а они щелкнули
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Мимоходом

21 минуту назад
Если есть отмененные постановления, значит камеры тупые. И вот так каждый раз мотаться и доказывать, что ты не верблюд?
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ванек

24 минуты назад
Еще одна нефтяная скважина
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Житель ул.Доватора

38 минут назад
А можно подробности? Ну, например, черное на черном не было видно... Интересно всё-таки!
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А шо

48 минут назад
Не тех штрафанули?
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