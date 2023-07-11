Общество

сегодня, 15:13

Сегодня комплексы фото-видеофиксации нарушений начали работать на ремни и телефоны

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#ПДД #нарушение
9
Сегодня комплексы фото-видеофиксации нарушений начали работать на ремни и телефоны

Штраф за не пристёгнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за использование водителем мобильного телефона при движении — 1500 рублей.

С сегодняшнего дня в Липецке часть комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД начали фиксировать водителей и пассажиров, передвигающихся в автомобиле не пристегнутыми ремнями безопасности, а также водителей, разговаривающих по телефону без использования системы громкой связи и специального устройства Hands-free. Об этом на своём официальном сайте сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Напомним, о том, что комплексы фото-видеофиксации в Липецке начнут следить за ремнями и телефонами, стало известно ещё 26 июня. Об этом сообщило в своём Telegram-канале управление дорог и транспорта Липецкой области.

Штраф за не пристёгнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за использование водителем мобильного телефона во время движения — 1500 рублей.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, когда начнут приходить первые такие штрафы, однозначно сказать нельзя, ведь штрафы за зафиксированные комплексами фото-видеофиксации нарушения, в зависимости от выбранного водителем способа, могут приходить бумажным или электронным письмом — отображаться на Госуслугах.

В пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области добавили, что «письма счастья» за отсутствие ремня безопасности и использование мобильного телефона за рулем уже отправляют водителям.

— В случае получения их в бумажном виде доставка займет около недели, через Госуслуги – несколько дней. Денежные средства от штрафов направятся в дорожный фонд Липецкой области, — отметили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Фото - t.me/dor_trans48
32 4452
#ПДД #нарушение
9

Комментарии (32)

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Как гость
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Алексей

15 минут назад
А если руль с права?))))
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Гость

28 минут назад
Егор, будут штрафовать за диски .
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Город

41 минуту назад
Нарисуйте на карте где стоят такие камеры , ведь они для профилактики правонарушений , а не для штрафов . Или как ?
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Егор

48 минут назад
советую всем cd диск на лобовое прикрепить он отражает камеры и штрафы не придут
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алексей

59 минут назад
солнечный козырек откинул и ничего камера не увидит
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Автохам

сегодня, 18:10
Страна штрафов и запретов.
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Гостья

сегодня, 18:07
Когда на пешеходных переходах установят видеофиксацию для любителей проехать на красный и желтый сигнал?Особенно на Неделина,там можно горы штрафов собирать.
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Гость

сегодня, 18:06
Игорь, одна на Яна Берзина 9
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эх

сегодня, 17:56
ржали, ржали и до ржались, теперь реально белые майки с черной полосой будут в моде среди водителей
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Евгений

сегодня, 17:50
Зож, только две камеры всего?
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