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Сегодня комплексы фото-видеофиксации нарушений начали работать на ремни и телефоны
Штраф за не пристёгнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за использование водителем мобильного телефона при движении — 1500 рублей.
Напомним, о том, что комплексы фото-видеофиксации в Липецке начнут следить за ремнями и телефонами, стало известно ещё 26 июня. Об этом сообщило в своём Telegram-канале управление дорог и транспорта Липецкой области.
Штраф за не пристёгнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за использование водителем мобильного телефона во время движения — 1500 рублей.
Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, когда начнут приходить первые такие штрафы, однозначно сказать нельзя, ведь штрафы за зафиксированные комплексами фото-видеофиксации нарушения, в зависимости от выбранного водителем способа, могут приходить бумажным или электронным письмом — отображаться на Госуслугах.
В пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области добавили, что «письма счастья» за отсутствие ремня безопасности и использование мобильного телефона за рулем уже отправляют водителям.
— В случае получения их в бумажном виде доставка займет около недели, через Госуслуги – несколько дней. Денежные средства от штрафов направятся в дорожный фонд Липецкой области, — отметили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
Фото - t.me/dor_trans48
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