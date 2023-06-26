Комплексы фото-видеофиксации в Липецке начнут следить за ремнями и телефонами

Липчан призывают привыкать к дисциплине за рулём.

Комплексы фото-видеофиксации нарушений в Липецке теперь будут снимать не пристёгнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров. Штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей. Об этом сообщает в своём Telegram-канале управление дорог и транспорта Липецкой области.Еще один функционал, который сейчас тестируется на городских камерах — фиксация использования водителем мобильного телефона за рулем. Такое нарушение обойдется в 1500 рублей.