Общество
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Комплексы фото-видеофиксации в Липецке начнут следить за ремнями и телефонами
11 2023
Липчан призывают привыкать к дисциплине за рулём.
Комплексы фото-видеофиксации нарушений в Липецке теперь будут снимать не пристёгнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров. Штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей. Об этом сообщает в своём Telegram-канале управление дорог и транспорта Липецкой области.
Еще один функционал, который сейчас тестируется на городских камерах — фиксация использования водителем мобильного телефона за рулем. Такое нарушение обойдется в 1500 рублей.
Фото - t.me/dor_trans48
Еще один функционал, который сейчас тестируется на городских камерах — фиксация использования водителем мобильного телефона за рулем. Такое нарушение обойдется в 1500 рублей.
Фото - t.me/dor_trans48
11 2023
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Павел
Гость Липецка
Ваз 2101
Попсикакий
Нах
Гость.
Мимоходом
Вася
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Фёдор