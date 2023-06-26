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Комплексы фото-видеофиксации в Липецке начнут следить за ремнями и телефонами

11 2023
#ПДД #нарушение
4
Комплексы фото-видеофиксации в Липецке начнут следить за ремнями и телефонами

Липчан призывают привыкать к дисциплине за рулём.

Комплексы фото-видеофиксации нарушений в Липецке теперь будут снимать не пристёгнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров. Штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей. Об этом сообщает в своём Telegram-канале управление дорог и транспорта Липецкой области.

Еще один функционал, который сейчас тестируется на городских камерах — фиксация использования водителем мобильного телефона за рулем. Такое нарушение обойдется в 1500 рублей.

Фото - t.me/dor_trans48

11 2023
#ПДД #нарушение
4

Комментарии (11)

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Как гость
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Павел

7 минут назад
Законы физики работают назависимо от того, хотите вы этого или нет. Так что пристёгиваться надо не ради того, чтобы избежать штраф, а чтобы дать себе шанс выжить в аварии.
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Гость Липецка

22 минуты назад
Не прошло и сто лет! Славо Богу, дошло или перестали воровать бюджетные деньги.
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Ваз 2101

23 минуты назад
У меня ремни не предусмотрены заводом !
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Попсикакий

28 минут назад
Наконец то, а то что не шумахер так с трубкой в руке, особенно губастые, всегда хочется узнать о чем можно трындеть.
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Нах

44 минуты назад
Как что-то для граждан-так денег нет, а как ободрать этих граждан - тут же все находится.
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Гость.

46 минут назад
Камеры с алеэкспресса закупили? В них хоть человека видно, если разборки будут?
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Мимоходом

47 минут назад
Александр, ха, нам в качестве пряника платные стоянки в центре готовят.)))
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Вася

48 минут назад
По темпам роста штрафодобывающая отрасль опережает явно нефтедобывающую и наш регион в этой гонке не отстает.
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Ветеран

49 минут назад
Давно пора
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Фёдор

55 минут назад
Ещё одна пилорама включилась
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