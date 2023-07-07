Общество
57 минут назад
На улице 9 микрорайон упало дерево
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С начала июля деревья в Липецке падали четыре раза.
Днём 6 июля городские спасатели выезжали в 9-й микрорайон на опиловку упавшего и перекрывшего проезд дерева.
Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Липецка, всего с начала года по сигналам липчан спасатели больше 20 раз устраняли опасность, вызванную аварийными деревьями. Из них четыре раза – с начала июля. Так, 5 июля около полуночи дерево упало на трассе Южный обход в районе 3-го участка ЛТЗ.
Утром в четверг на номер «112» также поступило обращение водителя «застрявшего» в воде недалеко от остановки «10 микрорайон» легкового автомобиля.
Машину подоспевшие на помощь спасатели переместили в безопасное место.
Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Липецка, всего с начала года по сигналам липчан спасатели больше 20 раз устраняли опасность, вызванную аварийными деревьями. Из них четыре раза – с начала июля. Так, 5 июля около полуночи дерево упало на трассе Южный обход в районе 3-го участка ЛТЗ.
Утром в четверг на номер «112» также поступило обращение водителя «застрявшего» в воде недалеко от остановки «10 микрорайон» легкового автомобиля.
Машину подоспевшие на помощь спасатели переместили в безопасное место.
3 475
Викторм
А.
Ванька Грозный