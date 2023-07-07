Общество

57 минут назад

На улице 9 микрорайон упало дерево

3 475
#дерево #ветер #спасатели
3
На улице 9 микрорайон упало дерево

С начала июля деревья в Липецке падали четыре раза.

Днём 6 июля городские спасатели выезжали в 9-й микрорайон на опиловку упавшего и перекрывшего проезд дерева.

Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Липецка, всего с начала года по сигналам липчан спасатели больше 20 раз устраняли опасность, вызванную аварийными деревьями. Из них четыре раза – с начала июля. Так, 5 июля около полуночи дерево упало на трассе Южный обход в районе 3-го участка ЛТЗ.

Утром в четверг на номер «112» также поступило обращение водителя «застрявшего» в воде недалеко от остановки «10 микрорайон» легкового автомобиля.

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Машину подоспевшие на помощь спасатели переместили в безопасное место.
3 475
#дерево #ветер #спасатели
3

Комментарии (3)

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Викторм

36 минут назад
Пока массово люди гибнуть не начнут, они не почешутся. По городу полно высохших деревьев, но они не могут...
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А.

48 минут назад
Почему мэр несозвала ещё пресс конференцию по этому поводу?
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Ванька Грозный

51 минуту назад
Красотища-то какая , лепота !!
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