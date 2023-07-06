Происшествия

32 минуты назад

В Липецке подтоплены несколько квартир на верхних этажах многоэтажек

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#потоп #гроза
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В Липецке подтоплены несколько квартир на верхних этажах многоэтажек

А в поселке тракторостроителей дерево упало на дорогу.

О некоторых подробностях вчерашних ливня и грозы GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Вчера на номер служб оперативного реагирования 112 и в Единую диспетчерскую службу Липецкой области поступило пять сообщений о подтоплении квартир верхних этажей многоэтажек на улицах Астраханская, 15, Катукова, 8, Жуковского, 25, площади Победы, 3а и проспекте Победы, 19а, а также два сообщения о подтоплении дворов на улице Малые Ключи,12 и 40 лет Советской Армии. Эта информация была передана в МБУ «Управление благоустройства Липецка».

У поселка ЛТЗ у поста ГИБДД на Южном обходе ЛКАД упавшее дерево перегородило дорогу. На место происшествия выехали спасатели городского управления ГО и ЧС.

Из–за грозы без электроэнергии осталась часть поселка Матырский. Снабжение горожан электроэнергией восстановлено в регламентные сроки.
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#потоп #гроза
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Комментарии (3)

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Жители

9 минут назад
Астраханская 15 только что в мае сделали крышу капитально! Дом капитально ремонтируют узбеки, камазами завозили стройматериалы! И уже затопило? Ой ой ой, как всегда всё Не на своих местах, тупое руководство и учителя строят, воспитатели лечат, врачи торгуют....
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Гостья1

10 минут назад
Чему удивляться?, Местность холмистая с крутыми склонами и глубокими оврагами,изрыта скважинами и штольнями * полезных ископаемых ,богатая подземными источниками питьевой и лечебной воды. А мы тут многолюдный город строим ,не учитывая вековой опыт наших предков. Просадки грунта оползни и постоянные подтопы в низинных местах. Да ещё не согласованность * работах. Асфальт на проезжих дорогах рентируют ,а дворовые территории стали без оттока сточных ливневых вод,в заниженной части. Венеция одним словом.
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Ванька Грозный

26 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
44
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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