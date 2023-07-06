В Липецке подтоплены несколько квартир на верхних этажах многоэтажек

А в поселке тракторостроителей дерево упало на дорогу.

О некоторых подробностях вчерашних ливня и грозы GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.



Вчера на номер служб оперативного реагирования 112 и в Единую диспетчерскую службу Липецкой области поступило пять сообщений о подтоплении квартир верхних этажей многоэтажек на улицах Астраханская, 15, Катукова, 8, Жуковского, 25, площади Победы, 3а и проспекте Победы, 19а, а также два сообщения о подтоплении дворов на улице Малые Ключи,12 и 40 лет Советской Армии. Эта информация была передана в МБУ «Управление благоустройства Липецка».



У поселка ЛТЗ у поста ГИБДД на Южном обходе ЛКАД упавшее дерево перегородило дорогу. На место происшествия выехали спасатели городского управления ГО и ЧС.



Из–за грозы без электроэнергии осталась часть поселка Матырский. Снабжение горожан электроэнергией восстановлено в регламентные сроки.