В «Металлург» приехали пять новых футболистов

Представляем каждого, кто готов влиться в нашу команду.

Вчера липецкий «Металлург» приступил к тренировкам, а сегодня уже перешёл на двухразовый режим занятий и встретил первых потенциальных новичков.

Главный тренер Сергей Первушин рассказал, что просмотрел немало игр с участием каждого новобранца, навёл о них справки и в условиях дефицита времени приглашает их, что называется, сразу на контракт.

- Два-три дня мы на ребят посмотрим, что никто не болен, что собранная по ним информация верна. А дальше, если их устроят условия, которые предлагает «Металлург», предложим договоры, - говорит тренер.

Таким образом, у прибывших есть большие шансы оказаться в нашей команде, в которой после летних уходов футболистов на контрактах сейчас остались только 10 игроков. Представляем вам новичков.

Александр Крикуненко

Крикуненко (03.08.1998, рост 191 см, вес 85 кг) из белгородского «Салюта» призван укрепить одну из самых проблемных позиций – центрального защитника.



Александр Крикуненко



Уроженец Новой Усмани Воронежской области играл в молодёжке «Факела», «Химике-Арсенале» (Новомосковск), «Иртыше» (Омск), «СКА-Ростов». Последние два года защищал цвета «Салюта», в минувшем сезоне - 33 матча, 3 гола, 2 ассиста.

Дмитрий Пахомов

Опорный полузащитник Дмитрий Пахомов (18.07.1994, 181 см, 75 кг) из «Космоса» Долгопрудный. Видимо, Первушин всё-таки понимает, что на одной молодёжи далеко в решении больших задач не уедешь. И ещё ему нужен быстрый и надёжный игрок в опорную зону, потому что потери там адские – Иванников, Поярков, а капитана команда Романа Войделя не распилишь пополам и не клонируешь.



Дмитрий Пахомов



Уроженца Москвы Пахомова можно назвать легендой долгопрудненского футбола: почти вся карьера в «Долгопрудном» и «Космосе». В 2021 году вместе с Андреем Алексеевым выводил «Долгопрудный» в первую лигу/ФНЛ. В ней сыграл 8 матчей.

В прошлом сезоне 21 матч, 2 гола, 8 предупреждений.

Евгений Ушаков

Еще один опороник Евгений Ушаков (26.09.1992, 178 см, 70 кг) из ижевского «Зенита».



Евгений Ушаков



Воспитанник орловского футбола немало покатался по второй лиге - «Сызрань-2003», КамАЗ, «Акрон», «Тюмень», «Луки-Энергия». В сезоне 2017-2018 выступал за воронежский «Факел» в ФНЛ/первой лиге. В минувшем сезоне в Ижевске удивил результативностью – 4 гола, 6 ассистов в 26 матчах, что довольно круто для футболиста оборонительного амплуа.



Денис Сёмин

28-летний универсал Денис Сёмин (07.04.1995, 182 см, 77 кг) способен сыграть практически на любой позиции в полузащите, левого вингера и даже центрального нападающего.

Минувший сезон начал в заявке саратовского «Сокола», но из-за травмы не играл, зимой перебрался в «Рязань» и принял участие во всех 12-ти матчах финального турнира, неизменно выходя в стартовом составе, забил 2 гола.



Денис Сёмин



Уроженец Калуги. Выступал за «Калугу» в 2015-2022 годах – 178 игр. 20 голов, 24 ассиста. В 2020 году ненадолго отлучался в курский «Авангард» - 8 матчей без результативных действий.

Илья Поликутин

Сегодня вечером в Липецк пожалует 5-й новичок, который, впрочем, уже выступал за «Металлург».

В сезоне - 2021/22 уроженец Краснодара пытался спасти «Металлург» от вылета из ФНЛ – 10 игр, 1 голевой пас.

Затем вернулся в краснодарский край, выступал за «Кубань-Холдинг», которую покинул зимой. С тех пор поддерживал форму среди любителей. Рвался в «Металлург» ещё в январе, но «сталеварам» закрыли заявку и наша команда не смогла никого пригласить. Сегодня приехал вечером на поезде, завтра приступит к тренировкам.

Алексей Рыбин

Пока не торопимся причислить к возможным новобранцам липчанина, имеющего под руководством Первушина опыт игры в Премьер-Лиге.

Сам Алексей сказал GOROD48, что пока раздумывает над дальнейшей карьерой: вернётся ли в родной клуб или продолжать поиски команды на более высоком уровне. Последнему явно не способствует почтенный возраст игрока – 35 лет. Сергей Первушин высказался в том духе, что Рыбину лучше бросить якорь в родном Липецке и помочь «Металлургу», тем более, что тренер ценит его опыт и мастерство.



Алексей Рыбин



Напомним, что новый сезон у «Металлурга» не за горами, он стартует 16 июля. Наша команда будет выступать в так называемой «Серебряной группе» второй лиги.