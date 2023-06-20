«Металлург» приступил к тренировкам

Сумеет ли волшебник-тренер за три недели собрать лютую команду, которая будет бороться за выход в первую лигу, как нам обещали раньше?

Сегодня на загородной базе тренеры и футболисты «Металлурга» собрались, чтобы начать подготовку к сезону-2022/23.

Правда, отсутствовали «сталевары» на тренировках всего десять дней с момента окончания прошлого чемпионата. Но эти 10 дней потрясли липецкий футбольный мир. Во-первых, «Металлург» чудесным образом спасся после вылета по спортивному принципу в «группу Б» второго дивизиона (по сути, третий дивизион). Из-за отказа двух южных команд «Кубани-Холдинга» и «Биолога-Новокубанск» липчан все же включили в «группу А» и теперь наша команда сохраняет теоретические шансы возвращение в «Лучшую лигу мира».

А, во-вторых, чуть ли не половину прежнего состава сдуло ветром из Липецка. «Металлург» покинули Антон Белов, Александр Викторов, Максим Гайдуков, Максим Сазонов, Руслан Ахвледиани, Николай Иванников. Ушёл и Денис Поярков, хотя сегодня главный тренер Сергей Первушин признался, что его могут вернуть (читай – если не найдут никого лучше). Поставили на паузу переговоры с «Металлургом» вратарь Максим Матюша и латераль Андрей Алексеев, которые ищут для себя варианты в более сильных лигах.



19-летний Максим Болдырев, один из немногих, кто остался от прежнего состава



В итоге на контактах у «Металлурга» остались всего 10 человек: вратари Александр Кобзев, Павел Кораблин; защитники Максим Елеев, Дмитрий Кукишев, Николай Смирных, полузащитники Вениамин Баязов, Максим Болдырев, Сергея Горбатенко, Михаил Заботкин, нападающий Илья Глебов.



21-летний вратарь Павел Кораблин. На профессиональном уровне пока сыграл 0 матчей



Все они, за исключением отпросившегося на пару дней Елеева, сегодня и принимали участие в первом занятии, а также ведущие переговоры о продлении контрактов ветераны липецкого футбола 37-летний капитан команды Роман Войдель, признанный партнёрами по команде в опросе GOROD48 лучшим игроком минувшего сезона, и 32-летний экс-форвард сборной России Максим Григорьев.



Роману Войделю в июле 38, а он по-прежнему лучший в команде



Пожаловал на тренировку и первый потенциальный новичок, пока один: тоже липецкий ветеран – 35-летний защитник Алексей Рыбин из краснодарской «Кубани», знакомый нашему главному тренеру ещё по выступлениям в РПЛ за «Тамбов».

Рыбин мог вернуться в «Металлург» ещё зимой, но липчанам из-за долгов запретили регистрировать новых футболистов. Алексей остался в «Кубани» и даже весной забил гол в гостях тульскому «Арсеналу» (его команда победила – 2:1), а всего в минувшем сезоне на его счету 17 игр и 2 гола в первой лиге.

Заявить Рыбина и других новичков, которые будут приезжать на просмотр вплоть до сентября, липчане смогут только тогда, когда рассчитаются по долгам – в частности с обращавшимися в Палату по разрешению споров РФС Николаем Иванниковым и Антоном Беловым. Пока заявка клуба до сих пор закрыта.

Сезона в «Серебряной» группе стартует 16 июля – день в день с прошлым годом. В 2022 году «Металлург» под руководством Первушина приступил к тренировкам 27 июня, тогда это время посчитали недостаточным и решили поставить задачу перед тренером вывести команду в первую лигу за два года – летом 2024. Так и записано в контракте у 53-летнего специалиста. Во всех интервью тогда говорилось, что за первый год в Липецке создадут боеспособную команду, нынешним летом точечно её усилят и рванут наверх.



Но сейчас у Первушина все те же проблемы, что и год назад: раз, два и обчёлся игроков на контрактах, сроки жмут, плюс ещё закрыта заявка.



Вытащит ли "Металлург" кудесник Первушин?



Сможет ли тренер совершить чудо и собрать команду «в золотой обёртке»? Ведь получается, что первая часть плана не выполнена: никакого костяка в «Металлурге» за минувший год не появилось. Не случайно сегодня в интервью липецким журналистам Первушин крайне осторожно высказался о задачах на сезон, сказав, что сначала нужно будет посмотреть, как команда сможет доукомплектоваться и к чему будет готова.