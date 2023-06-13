Повезло, как в рулетке – «Металлург» сохранил место во второй лиге из-за отказа южных команд

В «Кубани-Холдинг» нам подтвердили – они согласны уступить свое место липчанам.

Липецкий «Металлург» всё же выступит в сезоне 2023/24 в группе «А» второй лиги.

Напомним, что ранее липчане заняли лишь 6-е место в своей группе и по спортивному принципу выбыли в «дивизион Б», из которого невозможно на один чемпионат подняться в первый дивизион и который по сути является третьей лигой.

Спасения пришло сегодня. В Москве состоялось совещание, посвященное подготовке к проведению первенства второй лиги в дивизионе «А». И на нём «Металлург» неожиданно включили в число участников соревнований в качестве последней 10-й команды так называемой «Серебряной» группы.

Оказалось, что своё место освободила «Кубань-Холдинг» из станицы Павловская Краснодарского края. Южане заняли 5-е место в своей зоне, но правом играть в «группе А» решили не пользоваться. По регламенту их очередь перешла к 6-й команде той же группы – «Биологу-Новокубанск» из посёлка Прогресс того же Краснодарского края, но и он взял самоотвод.

Следующим на очереди стала команда, которая имеет наилучшие показатели среди всех 6-х мест в прошлом сезоне, а это уже «Металлург». Липчане и стали «счастливым лузером», в последний момент запрыгнувшим на подножку уже почти уехавшего поезда.

В ФК «Кубань-Холдин» GOROD48 подтвердили, что передают своё законное место и не возражают, чтобы его заняли липчане.

- Наша команда начнёт сезон в «дивизионе Б», - сказал пресс-атташе кубанского клуба, - Вадим Шумко, - Соответствующая лицензия уже получена. Выше не идём, потому что выступление на этом уровне требует увеличения расходов. А наш клуб пока на это пойти не может.

Таким образом, «Металлург» и его болельщиков можно поздравить с чудесным спасением. Его уже сравнивают с удачей сборной России в отборочном турнире к Евро-2008, когда потерявшую все разумные шансы команду Гуса Хиддинка в последнем туре буквально втащили в финал за уши хорваты, обыгравшие на стадионе «Уэмбли» англичан – 3:2.

Напомним, что в сезона-2023/24 российский второй дивизион будет реформирован. Два десятка сильнейших команд образуют «дивизион А» - из него можно будет попасть во вторую лигу, остальные 60 с лишним команд перейдут в «дивизион Б». Сильнейший «дивизион А» в свою очередь по старшинству разделят на «Золотую» (Gold) и «Серебряную» группы (Silver). На первом этапе соревнования пройдут внутри этих групп, а затем 4 сильнейшие команды «Серебра» поменяются местами с 4-мя слабейшими клубами «Золота». И продолжится борьба за выход в первую лигу.

Таким образом «Металлургу» для осуществления заявленного ещё год назад повышения в классе нужно сначала войти в число 4-х сильнейших команд в «Серебряной» группе, а на втором этапе – в тройку лидеров «Золота». Сумеет ли сделать это команда, которая в числе участников оказалась благодаря случайности?



В группу «Gold» вошли «Велес» (Москва), «Уфа», «Краснодар-2», «Волга» (Ульяновск), «Чайка» (Песчанокопское), ФК «Муром», «Динамо» (Брянск), «Иртыш» (Омск), «Ротор» (Волгоград), «Спартак» (Кострома). В группе «Silver»: «Родина-2» (Москва), «Амкар» (Пермь), «Форте» (Таганрог), «Текстильщик» (Иваново), «Салют» (Белгород), ФК «Челябинск», «Чертаново» (Москва), «Авангард» (Курск), ФК «Новосибирск», «Металлург» (Липецк).

Турнир стартует 16 июля, осенний этап завершится 12 ноября. Календарь весеннего этапа будет составлен в январе-2024.