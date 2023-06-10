Похороны липецкого футбола? «Металлург» проиграл и вылетел в третью лигу

Тренер и немногочисленные футболисты сражались весь сезон. Но чудес не бывает.

Главный матч сезона липецкие футболисты проиграли в Калуге – 2:5.

В итоге «Металлург» финишировал на 6-м месте в своей группе и не попал по спортивному принципу в так называемую буферную вторую лигу, откуда у команд будут шансы на повышение в классе. Липчане отправляются к остальной массе – по сути, в третий дивизион. Пока остаётся призрачная надежда на отказ кого-то из вышестоящих, но оценить такую вероятность сейчас сложно. Напомним, что никогда в своей 66-летней истории «Металлург» не падал в третью лигу…

Вопрос сегодня стоял просто: пан или пропал. Победа гарантировала «Металлургу» место в пятёрке, как выяснилось позже – выводила аж на 3-е место. Но, увы. Липчан в итоге обошла столичная «Родина-2», добившаяся трудовой победы в Белгороде – 1:0.

Самое удивительное, что самим нашим обидчикам из «Калуги» уже ничего не было нужно. В предудущем туре они утратили все шансы, эпически уступив в гостях брянскому «Динамо» - 0:7 (!), после чего подал в отставку главный тренер Дмитрий Хомуха. Многие даже ожидали, что на матч с «Металлургом» калужане махнут рукой, ведь биться им оставалось только за то, чтобы их форвард Иван Хлебородов сохранил статус лучшего бомбардира группы 3А.

И практически сразу у «Металлурга» начало рваться там, где тонко. Из-за дисквалификации не мог выйти на поле мощный центральный защитник Антон Белов, а равноценной замены не нашлось. Оказалось, что без Антона некому побороться на стандартах, выдавить соперника из штрафной, ответить мощью на мощь.

Да и вообще – взгляните на нашу команду. «Металлургом» управляли так, что клуба оказался единственным в России, кто зимой из-за долгов не сумел пригласить ни одного новичка. А попытка пройти сложный турнирный путь одним и тем же составом была заранее обречена на провал. Например, сегодня у и.о. главного тренера «Калуги» имелись 12 (!) запасных, а у его липецкого коллеги Сергея Первушина всего 6, в том числе совсем «зелёные» Дмитрий Кукишев и Сергей Горбатенко, за плечами которых нет и десятка профессиональных матчей на двоих. Весь сезон «Металлург» воевал, как 300 спартанцев – честь и хвала тренерам, футболистам, но чудеса не бывает, малое число бойцов не могло не подвести в решающий момент.

Первые голы «Калуга» забила на удивление легко на 11-й и 18-й минутах со стандартов: угловой и подставленная голова Артёма Самсонова….

… Штрафной, защитник хозяев Дмитрий Илюхин выиграл забег у Денсиа Пояркова, который вышел на поле с травмой задней поверхности бедра и 2:0…

«Металлург» не сдавался. На 22-й минуте реабилитировался Поярков: со штрафыного он закрутил мяч так, что вынудил ошибиться Павла Ковалёва, а к мячу первым успел Максим Елеев – 5-й гол в чемпионате (с учётом Кубка – 6-й) – отличный показатель для защитника.

До перерыва «Металлург» мог сравнять счёт: удар Андрея Алексеева был хорош, но расторопно сыграл Ковалёв.

А второй тайм превратился в кошмар. Сначала судья Анатолий Жабченко из Краснодара на 50-й минуте удалил нашего защитника Николая Смирных. Эпизод спорный: рядом с борющимися игроками находился и Максим Елеев, поэтому нарушение не тянуло на фол последней надежды

Далее в наши ворота был ещё и назначен пенальти, но Хлебородов на 58-й минутепробил в штангу, оставив липчанам минимальный шанс.

Однако спустя десять минут Иван всё же «расписался» в наших воротах с игры. Благодаря этому голу он и выиграл гонку снайперов группы, поразив ворота соперников 17 раз за сезон.

«Металлург» и в этой ситуации бился. Николай Иванников подал угловой, и экс-форвард сборной России Максим Григорьев на 73-й минуте показал своё умение играть на «втором этаже» - 3:2.

«Металлургу» нужно было забивать ещё, причём не меньше двух, а силы в меньшинстве покидали. В итоге второй бомбардир калужан Николай Суханов в концовке игры оформил «дубль».

Оба раза он пользовался разряженным пространством в обороне у липчан, убегавших отыгрываться и поражал верхние углы ворот Максима Матюша – 5:2, занавес.

Напомним, что в начале сезона перед «Металлургом» ставили задачу за два года вернуться в первую лигу/ФНЛ.

Если не произойдёт чудесного спасение и мы окажемся в третьей, то выполнить её будет нереально. Вновь приходится говорить о руководстве клуба, в котором, увы, в последнее время находится место кому угодно, но только не профессионалам футбола.

Главный тренер Первушин вёз свой воз, как мог – он одно из немногих светлых пятен сезона. Но вспомните: в первое игре он мог рассчитывать только на 12 футболистов, так и играли с единственным запасным, в декабрьском просмотровом сборе тренеру было отказано, потом выяснилось, что и новичков зимой не будет. О чём говорить, если даже видеосъемку тренировочного процесса, которую Первушин выпрашивал целый год, ему организовать не смогли. Любопытная тактика: взять тренера, свалить на него груз забот и молча наблюдать: справится или нет?



По иронии судьбы наше падения пришлось на 10 июня. Два года назад – день в день – «Металлург» вышел в первую лигу, сыграв «золотой» матч вничью 0:0 дома с «Калугой». Как круто всё перевернулось всего за пару лет, верно? Небольшое наблюдение: в победном 2021 году команде из бюджета Липецкой области выделили 52 миллиона рублей и она вышла в первую лигу. На этот год дали 98 миллионов и «Металлург» рухнул в третью. Кто виноват? Что делать?