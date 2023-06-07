Общество
38 минут назад
Вместо Персея — журавли
Новый памятник милиционерам — героям готовит скульптор Игорь Мазур.
На выставке «305 лет на страже Закона» в краеведческом музее, посвященной юбилею российской полиции, демонстрируется макет памятника милиционерам-героям. По макету можно понять, что фигура Персея, венчавшая старый памятник, заменена на журавлиный клин.
Напомним, памятник, установленный в 2002 году у здания УМВД России Липецкой области, отправлен на реконструкцию. Сейчас над новым его вариантом работает скульптор Игорь Мазур.
Напомним, памятник, установленный в 2002 году у здания УМВД России Липецкой области, отправлен на реконструкцию. Сейчас над новым его вариантом работает скульптор Игорь Мазур.
Олег
Х
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Ольга