Общество

38 минут назад

Вместо Персея — журавли

4 310
#памятник
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Вместо Персея — журавли

Новый памятник милиционерам — героям готовит скульптор Игорь Мазур.

На выставке «305 лет на страже Закона» в краеведческом музее, посвященной юбилею российской полиции, демонстрируется макет памятника милиционерам-героям. По макету можно понять, что фигура Персея, венчавшая старый памятник, заменена на журавлиный клин.

Напомним, памятник, установленный в 2002 году у здания УМВД России Липецкой области, отправлен на реконструкцию. Сейчас над новым его вариантом работает скульптор Игорь Мазур.


4 310
#памятник
2

Комментарии (4)

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Олег

3 минуты назад
Старый был хорошее
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Х

3 минуты назад
Из мифологии : " Зевс просочился в темницу в облике золотого дождя, после чего царевна родила сына". Может в этом увидел скульптор связь?
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Слишком длинное имя

8 минут назад
Словесная эквилибристика, это уже не реконструкция, это фактически новый монумент. Любопытно, куда теперь неугодившего Персея отправят? на зону?
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Ольга

20 минут назад
Объясните- почему изначально был выбран Персей? Чем он ассоциируется с милиционером?
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