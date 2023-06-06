От здания УМВД России по Липецкой области исчез памятник

Его отправили на реставрацию.

Во дворе здания УМВД России по Липецкой области вместо памятника милиционерам-героям осталась только разрушенная плитка.Как сообщили в пресс-службе ведомства, мемориал отправлен на реставрацию, которой занимается липецкий скульптор Игорь Мазур — именно он автор памятника.— В ведомственный мемориал будут внесены изменения, касающиеся фамилий погибших при исполнении сотрудников, — пояснили в пресс-службе.— Это не реставрация, а реконструкция. Я решил изменить концепцию памятника. Он будет называться «Арка мужества», там появится арка с журавлями, — уточнил скульптор Игорь Мазур.Ожидается, что обновленный памятник будет готов ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.Памятник установлен во дворе управления в 2002 году за девять лет до реформы МВД, поэтому носит название «Милиционерам-героям», а не полицейским.