Общество
48 минут назад
От здания УМВД России по Липецкой области исчез памятник
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Его отправили на реставрацию.
Во дворе здания УМВД России по Липецкой области вместо памятника милиционерам-героям осталась только разрушенная плитка.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мемориал отправлен на реставрацию, которой занимается липецкий скульптор Игорь Мазур — именно он автор памятника.
— В ведомственный мемориал будут внесены изменения, касающиеся фамилий погибших при исполнении сотрудников, — пояснили в пресс-службе.
— Это не реставрация, а реконструкция. Я решил изменить концепцию памятника. Он будет называться «Арка мужества», там появится арка с журавлями, — уточнил скульптор Игорь Мазур.
Ожидается, что обновленный памятник будет готов ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.
Памятник установлен во дворе управления в 2002 году за девять лет до реформы МВД, поэтому носит название «Милиционерам-героям», а не полицейским.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мемориал отправлен на реставрацию, которой занимается липецкий скульптор Игорь Мазур — именно он автор памятника.
— В ведомственный мемориал будут внесены изменения, касающиеся фамилий погибших при исполнении сотрудников, — пояснили в пресс-службе.
— Это не реставрация, а реконструкция. Я решил изменить концепцию памятника. Он будет называться «Арка мужества», там появится арка с журавлями, — уточнил скульптор Игорь Мазур.
Ожидается, что обновленный памятник будет готов ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.
Памятник установлен во дворе управления в 2002 году за девять лет до реформы МВД, поэтому носит название «Милиционерам-героям», а не полицейским.
828