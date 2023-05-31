Происшествия

сегодня, 15:55

Москвич заплатил 40 000 рублей за сбитую в Липецкой области косулю

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#животные
Москвич заплатил 40 000 рублей за сбитую в Липецкой области косулю

Ущерб за сбитое животное с водителя взыскала природоохранная прокуратура.

По иску липецкого межрайонного природоохранного прокурора суд взыскал с водителя из Москвы 40 тысяч рублей, в качестве компенсации вреда, причиненного объекту животного мира. В суд прокурор обратился после того, как житель Москвы сбил на трассе «Дон» косулю, но добровольно не возместил ущерб.

Добавим, что ранее управление ветеринарии Липецкой области сообщило, что на трассе «Дон» в Становлянском районе участились случаи гибели косуль, лосей и кабанов, а также бездомных собак. Ветеринары связывают это с сезонной половой охотой у диких животных. К началу мая, по данным управления, под колесами автомобилей погибли уже четыре животных.
2 472
#животные

Комментарии (2)

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Николай

5 минут назад
А огородить трассу Дон сеткой в местах гибели животных не судьба? С платного участка Дон каждый день Автодор собирает порядка 50 млн. руб только по Липецкой области. Куда идут деньги??
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Любопытный

16 минут назад
А марку и номера авто им тоже, косуля сказала? Бред
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