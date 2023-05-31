Происшествия
сегодня, 15:55
Москвич заплатил 40 000 рублей за сбитую в Липецкой области косулю
Ущерб за сбитое животное с водителя взыскала природоохранная прокуратура.
По иску липецкого межрайонного природоохранного прокурора суд взыскал с водителя из Москвы 40 тысяч рублей, в качестве компенсации вреда, причиненного объекту животного мира. В суд прокурор обратился после того, как житель Москвы сбил на трассе «Дон» косулю, но добровольно не возместил ущерб.
Добавим, что ранее управление ветеринарии Липецкой области сообщило, что на трассе «Дон» в Становлянском районе участились случаи гибели косуль, лосей и кабанов, а также бездомных собак. Ветеринары связывают это с сезонной половой охотой у диких животных. К началу мая, по данным управления, под колесами автомобилей погибли уже четыре животных.
Добавим, что ранее управление ветеринарии Липецкой области сообщило, что на трассе «Дон» в Становлянском районе участились случаи гибели косуль, лосей и кабанов, а также бездомных собак. Ветеринары связывают это с сезонной половой охотой у диких животных. К началу мая, по данным управления, под колесами автомобилей погибли уже четыре животных.
Николай
Любопытный