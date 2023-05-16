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На трассе «Дон» в Становлянском районе под колёсами машин стали чаще гибнуть животные

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#ДТП #животные
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На трассе «Дон» в Становлянском районе под колёсами машин стали чаще гибнуть животные

Участились случаи гибели косуль, лосей и кабанов.

В связи с сезонной половой охотой у диких животных участились случаи гибели косуль, лосей и кабанов, а также бездомных собак на федеральной трассе М4 «Дон» в Становлянском районе. Об этом сообщает управление ветеринарии Липецкой области.

За прошедшие 4 месяца, по данным управления, уже произошло четыре случая гибели животных под колесами автомобилей.

В связи с участившимися случаями появления диких животных на дорогах водителей просят быть более внимательными и соблюдать скоростной режим.

Напомним, по данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, большинство ДТП с дикими животными происходит вечером и ночью, с 22:00 до 02:00, и утром, с 04:00 до 09:00. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно.

По действующему законодательству, государство может потребовать с водителя возмещения ущерба за сбитое животное. Ущерб за сбитого лося оценивается в 80 000 рублей, за косулю — в 40 000 рублей. При наличии полиса ОСАГО ущерб за сбитое дикое животное покроет страховая компания. В случае, если полис ОСАГО не оформлен, или водитель пытался скрыться от ответственности, компенсировать ущерб придется из своего кармана.
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#ДТП #животные
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Комментарии (3)

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Владимир

7 минут назад
Садовод, золотые слова
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Садовод

12 минут назад
Вот пусть меня государство и оградит от чьей-то половой охоты, я же не лосиха, чтоб на меня кидаться. Сами же пишете, что на трассе избежать столкновения порой бывает невозможно.
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Гость

24 минуты назад
А куда девают тушки? Скажем кабанчика.
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