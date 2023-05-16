На трассе «Дон» в Становлянском районе под колёсами машин стали чаще гибнуть животные

Участились случаи гибели косуль, лосей и кабанов.

В связи с сезонной половой охотой у диких животных участились случаи гибели косуль, лосей и кабанов, а также бездомных собак на федеральной трассе М4 «Дон» в Становлянском районе. Об этом сообщает управление ветеринарии Липецкой области.



За прошедшие 4 месяца, по данным управления, уже произошло четыре случая гибели животных под колесами автомобилей.



В связи с участившимися случаями появления диких животных на дорогах водителей просят быть более внимательными и соблюдать скоростной режим.



Напомним, по данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, большинство ДТП с дикими животными происходит вечером и ночью, с 22:00 до 02:00, и утром, с 04:00 до 09:00. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно.



По действующему законодательству, государство может потребовать с водителя возмещения ущерба за сбитое животное. Ущерб за сбитого лося оценивается в 80 000 рублей, за косулю — в 40 000 рублей. При наличии полиса ОСАГО ущерб за сбитое дикое животное покроет страховая компания. В случае, если полис ОСАГО не оформлен, или водитель пытался скрыться от ответственности, компенсировать ущерб придется из своего кармана.

