В аварии с участием 69-летней автоледи пострадал 56-летний байкер

Не стареют душой ветераны на наших дорогах.

ДТП произошло на улице Папина в районе дома 2б.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автомобиль «Дадсун» пытался повернуть из левого ряда к пожарной части, но не пропустил попутно двигавшийся мотоцикл.

В итоге легковушка, которой управляла женщина 1954 г.р.. врезался в байк. Мотоциклист 1967 г.р. вылетел из седла и, как принято говорить, совершил жёсткую посадку на тротуар. У мужчины диагностировали травмы различной степени тяжести. Ему потребовалась помощь врачей.







Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят детальную проверку всех обстоятельств аварии.





