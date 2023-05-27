Происшествия

13 минут назад

В аварии с участием 69-летней автоледи пострадал 56-летний байкер

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#ДТП #мотоцикл #старики-разбойники
В аварии с участием 69-летней автоледи пострадал 56-летний байкер

Не стареют душой ветераны на наших дорогах.

ДТП произошло на улице Папина в районе дома 2б.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автомобиль «Дадсун» пытался повернуть из левого ряда к пожарной части, но не пропустил попутно двигавшийся мотоцикл.

В итоге легковушка, которой управляла женщина 1954 г.р.. врезался в байк. Мотоциклист 1967 г.р. вылетел из седла и, как принято говорить, совершил жёсткую посадку на тротуар. У мужчины диагностировали травмы различной степени тяжести. Ему потребовалась помощь врачей.

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Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят детальную проверку всех обстоятельств аварии.

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#ДТП #мотоцикл #старики-разбойники

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