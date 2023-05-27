В микрорайоне «Европейском» подростку брызнули в лицо из газового баллончика

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Конфликт между подростками случился 24 мая около 15:00 в микрорайоне «Европейском».

Камера видеонаблюдения над домом на улице Свиридова, 14 запечатлела группу подростков, которые общались между собой на лавочке. Неизвестно, что стало причиной конфликта, но неожиданно один юноша достал газовый баллончик и распылил его в лицо товарищу. После чего вся компания потихоньку ретировалась со скамейки.

На записи видно, что пострадавшему плохо. Его обидчик через некоторое время подошёл к своей жертве, но парень, лицо которого разъедало содержимое баллончика, попытался кинуться в драку. Через некоторое время пострадавшего увели в подъезд взрослые.