Подростка на самокате затянуло под автомобиль у парка Победы

Ребенок госпитализирован.

Днем 23 мая в Липецке на улице Полиграфической под автомобиль «Фольксваген» попал подросток на самокате. Его затянуло под кузов автомобиля, откуда мальчик выбрался самостоятельно.Судя по записи авторегистратора, ни мальчик пересекавший дорогу по пешеходному переходу, ни женщина-водитель «Фольксвагена» друг друга не видели.— Предварительно установлено, что около 16:30 на нерегулируемом пешеходном переходе 34-летняя женщина-водитель допустила наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал переход на самокате. Подросток госпитализирован. Проводится доследственная проверка обстоятельств ДТП, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

С начала весны, это уже пятое ДТП в Липецке с участием детей на самокатах Первый такой случай произошел 4 марта на улице Пожарского. Под автомобиль «Ниссан» попал 14-летний самокатчик .

7 апреля на улице Карла Маркса двое 1 5-летних подростков попали под автобус, один из них получил перелом ноги.



24 апреля на улице Космонавтов под автомобиль попал 10-летний мальчик .



На следующий день на площади Победы 28-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 15-летнего подростка . Юноша передвигался на шеринговом электросамокате. Он попал в больницу.



15 мая на улице Космонавтов пострадала 12-летняя девочка .

