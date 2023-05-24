сегодня, 08:36
Подростка на самокате затянуло под автомобиль у парка Победы
Ребенок госпитализирован.
Судя по записи авторегистратора, ни мальчик пересекавший дорогу по пешеходному переходу, ни женщина-водитель «Фольксвагена» друг друга не видели.
— Предварительно установлено, что около 16:30 на нерегулируемом пешеходном переходе 34-летняя женщина-водитель допустила наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал переход на самокате. Подросток госпитализирован. Проводится доследственная проверка обстоятельств ДТП, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
С начала весны, это уже пятое ДТП в Липецке с участием детей на самокатах Первый такой случай произошел 4 марта на улице Пожарского. Под автомобиль «Ниссан» попал 14-летний самокатчик.
7 апреля на улице Карла Маркса двое 1
5-летних подростков попали под автобус, один из них получил перелом ноги.
24 апреля на улице Космонавтов
под автомобиль попал 10-летний мальчик.
На следующий день на площади Победы 28-летний водитель автомобиля «Хендай»
сбил 15-летнего подростка. Юноша передвигался на шеринговом электросамокате. Он попал в больницу.
15 мая на улице Космонавтов
пострадала 12-летняя девочка.
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