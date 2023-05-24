Происшествия

сегодня, 08:36

Подростка на самокате затянуло под автомобиль у парка Победы

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#авария #ДТП
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Ребенок госпитализирован.

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Днем 23 мая в Липецке на улице Полиграфической под автомобиль «Фольксваген» попал подросток на самокате. Его затянуло под кузов автомобиля, откуда мальчик выбрался самостоятельно.

Судя по записи авторегистратора, ни мальчик пересекавший дорогу по пешеходному переходу, ни женщина-водитель «Фольксвагена» друг друга не видели. 

— Предварительно установлено, что около 16:30 на нерегулируемом пешеходном переходе 34-летняя женщина-водитель допустила наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал переход на самокате. Подросток госпитализирован. Проводится доследственная проверка обстоятельств ДТП, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

С начала весны, это уже пятое ДТП в Липецке с участием детей на самокатах Первый такой случай произошел 4 марта на улице Пожарского. Под автомобиль «Ниссан» попал 14-летний самокатчик

7 апреля на улице Карла Маркса двое 1 5-летних подростков попали под автобус, один из них получил перелом ноги. 

24 апреля на улице Космонавтов под автомобиль попал 10-летний мальчик.

На следующий день на площади Победы 28-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 15-летнего подростка. Юноша передвигался на шеринговом электросамокате. Он попал в больницу. 

15 мая на улице Космонавтов пострадала 12-летняя девочка.




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#авария #ДТП
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Комментарии (10)

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Эх

2 минуты назад
виноваты оба, но больше виноваты власти, веть видно она притормозила с права пропустила людей, а с лева не глянула на самокатчика так как небось глядела в перед что бы обьехать ямяки, уже не знаешь куда глядеть за рулем ни то на пешеходов, не то на дорогу, не то на ямяки
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2

7 минут назад
Ну, Ну.., велосипедов это всегда касалось, а самокаты до 01.03.23 были приравнены к пешеходам, и не было обязанности спешиваться, теперь же она появилась
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?

8 минут назад
Почему у парка Победы пешеходный переход такой облезлый???
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Ну, Ну..

16 минут назад
2, это не новые правила!!! Так было всегда: пересекая дорогу по пешеходному переходу, обязан пересекать пешком!!!!! не на самокате, не на велосипеде. Всё идет от родителей. Уважаемые родители, когда с маленьким ребенком переходите дорогу, возьмите его за руку, а в другой руке самокат, велосипед. Только тогда ребенок научится и запомнит, как правильно переходить дорогу.
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ЮЮ

18 минут назад
переезжать через зебру нельзя, только переходить. транспорт надо везти рядом. виноваты оба. но самокатчик больше, он создал ситуацию, при которой водитель его не увидела и не успела среагировать, ибо ехал, при чем на скорости.
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Естественный отбор

19 минут назад
Спешиваться нужно на пешеходном переходе-спешиваться! А ещё затычки из ушей вытаскивать когда едеш на велосипеде или самокате!
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Н

26 минут назад
Уважаемые родители!!!!! Научите вы уже детей пересекать проезжую часть по правилам, объясните им,что они такие же участники движения. Не выбегать, не выезжать,переходить только убедившись,что тебя видит водитель и в безопасности перехода даже на пешеходном переходе. На том свете все равно кто был прав......
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1

30 минут назад
Легковой не выполнил требование знаков 5.19.1-5.19.2 не создавать помех.
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2

46 минут назад
Ну по новым правилам он должен был на переходе слезть с самоката, а так дтп двух транспортных средств, у фолькса приоритет
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1

55 минут назад
Ждём комменты "Запретить фольквагены". В них обзорность плохая)
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