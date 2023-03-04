Происшествия
41 минуту назад
На Соколе юный самокатчик попал под колеса «Ниссана»
Возле сокольского рынка 34-летний липчанин автомобиле «Ниссан» сбил 14-летнего самокатчика
Авария произошла сегодня днем на улице Пожарского.
- Подросток госпитализирован с травмами. Проводится проверка обстоятельств ДТП, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- Подросток госпитализирован с травмами. Проводится проверка обстоятельств ДТП, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Послушайте деда.