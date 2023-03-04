Происшествия

41 минуту назад

На Соколе юный самокатчик попал под колеса «Ниссана»

1 419
#ДТП #самокат
На Соколе юный самокатчик попал под колеса «Ниссана»

Возле сокольского рынка 34-летний липчанин автомобиле «Ниссан» сбил 14-летнего самокатчика

Авария произошла сегодня днем на улице Пожарского.

- Подросток госпитализирован с травмами. Проводится проверка обстоятельств ДТП, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

6QA3AkcIGDqnxtgT1g-UtrDSSPXgowcUYYVO3fgyR8CXRffLQzvdyXSkXVccc4BDCCke6jqhy7h89uwyuiGrZZhe.jpg+2023-03-04-17.32.31.jpg

frSsBUMa6yBPx5ZslqYVg29IKD0Z93IZnvP8PC1QD5JZgckt3SlbdhS0Fcf4TW7-o3d2O4bqMUfCjXWdU9PHdGtD.jpg+2023-03-04-17.32.31.jpg

PV8rnpq_SGy8o2RtCUbQGz5ZJbnbhjyoWTyVtwKYv-vk5i5M9p0saAbEuKJS6toIVk04Jl_YDxLBMoJkZCjj9H9r.jpg+2023-03-04-17.32.31.jpg

82FoWEOcbTN7R2b-qadwzkn1U6P8_wcapA4BVov60C1lt7HCDwq2QTP8CGtQPFoN5Z0aB-Gey7ifr5fSD5Mh6rLV.jpg+2023-03-04-17.32.31.jpg



1 419
#ДТП #самокат

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Послушайте деда.

26 минут назад
Нет ребята всё не так,всё не так как надо.Ну нельзя выпускать на проезжую часть самокатчиков.Будет нехорошо.
ответить

Еще в рубрике

В пожаре на улице Вермишева погибла 60-летняя женщина
#Пожар #гибель в огне
2
В пожаре на улице Вермишева погибла 60-летняя женщина

сегодня, 13:22

Происшествия
«Бильярд» на Неделина: легковушка в автобус, автобус – в столб
#ДТП #авария
16
«Бильярд» на Неделина: легковушка в автобус, автобус – в столб

сегодня, 11:14

Происшествия
Похитителя парфюмерии вычислили по камерам видеонаблюдения
#Кража #УМВД
2
Похитителя парфюмерии вычислили по камерам видеонаблюдения

сегодня, 09:04

Происшествия
«КамАЗ» при движении задним ходом подмял под себя «Приору»
#ДТП
22
«КамАЗ» при движении задним ходом подмял под себя «Приору»

вчера, 16:48

Происшествия
Скотник напал с ножом на племянника на глазах его сожительницы
#конфликт #поножовщина
6
Скотник напал с ножом на племянника на глазах его сожительницы

вчера, 15:12

Происшествия
В Ельце изъяли почти 300 пачек немаркированных сигарет
#табак #сигареты
4
В Ельце изъяли почти 300 пачек немаркированных сигарет

вчера, 13:54

Происшествия